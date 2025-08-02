https://crimea.ria.ru/20250802/krymskiy-most--kilometrovye-ocheredi-i-chasy-ozhidaniya-1148435164.html

Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания

Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания

У Крымского моста сейчас в очереди перед досмотровыми пунктами скопилось 2705 машин с двух сторон. Время ожидания около четырех часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T10:19

2025-08-02T10:19

2025-08-02T10:19

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

новости крыма

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_7e1eefeca64b069ac33553c2e8cc41ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в очереди перед досмотровыми пунктами скопилось 2705 машин с двух сторон. Время ожидания около четырех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Утром в субботу после пятичасового закрытия движения по Крымскому мосту перед пунктами досмотра начали скапливаться многокилометровые очереди. К 7 утра в пробках находилось 2984 машин.По информации администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым с начала года посетили почти 4 млн туристовБолее 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала годаТемпература моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма, очереди на крымском мосту