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Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания
Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания
У Крымского моста сейчас в очереди перед досмотровыми пунктами скопилось 2705 машин с двух сторон. Время ожидания около четырех часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T10:19
2025-08-02T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в очереди перед досмотровыми пунктами скопилось 2705 машин с двух сторон. Время ожидания около четырех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Утром в субботу после пятичасового закрытия движения по Крымскому мосту перед пунктами досмотра начали скапливаться многокилометровые очереди. К 7 утра в пробках находилось 2984 машин.По информации администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым с начала года посетили почти 4 млн туристовБолее 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала годаТемпература моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма, очереди на крымском мосту
Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания

У Крымского моста сейчас в километровых пробках стоят 2705 авто с обеих сторон

10:19 02.08.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в очереди перед досмотровыми пунктами скопилось 2705 машин с двух сторон. Время ожидания около четырех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1790 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. Со стороны Керчи в трехчасовом заторе перед пунктом досмотра стоит 915 машин", – сказано в сообщении.

Утром в субботу после пятичасового закрытия движения по Крымскому мосту перед пунктами досмотра начали скапливаться многокилометровые очереди. К 7 утра в пробках находилось 2984 машин.
По информации администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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