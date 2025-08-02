Рейтинг@Mail.ru
Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250802/krym-perekhodit-v-vododefitsitnyy-period-iz-za-zhary--kakie-perspektivy-1148410790.html
Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы
Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы
Запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T09:17
2025-08-02T07:06
радио "спутник в крыму"
анатолий копачевский
владимир николенко
вода в крыму
крым
новости крыма
мнения
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122406599_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d2e8b2832093a1c591c46919ecf913f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко."На 1 августа у нас объем наполнения водохранилищ естественного стока чуть меньше 100 миллионов (кубических метров –ред.). За месяц этот объем уменьшился на 13 миллионов. В прошлом году на этот же период у нас объем наполнения был 160 миллионов, за июль уменьшился на 17 миллионов", – поделился статистикой доктор технических наук .Он подчеркнул, что, опираясь на среднестатистические данные, можно сказать, что в этом вопросе "дна" Крым не достиг. Но республика переходит в вододефицитный период."Те водохранилища, которые питают Симферополь, у них объем в этом году уменьшился на 4 миллиона, в прошлом было на 5 миллионов. Севастополь – сейчас 22, в прошлом году было 44 миллиона. Это в два раза меньше", – уточнил эксперт.Если брать, например, столицу Крыма, что здесь сейчас относительно небольшая убыль объема, в сравнении с предыдущими годами. Это стало возможным благодаря тому, что на город ресурс подают из подземных источников.Чтобы решить проблему неравномерного наполнения водохранилищ, считает эксперт, в Крыму необходимо проделать большую системную работу. Это должен быть комплексный научный подход."Нужны ответы ученых на вопросы – как увеличить водность источников наполнения, как нужно управлять территорией водосборных площадей, что нужно сделать для того, чтобы влагонесущие воздушные массы вообще появлялись на территории Крыма? Эти вопросы напрямую зависят от того, сколько воды накапливается в водохранилищах", – считает Анатолий Копачевский.Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что ситуация с водоснабжением в Симферополе стабильная, ограничений по подаче воды жителям крымской столицы опасаться не стоит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водойГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе СкалистоеУчтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122406599_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e51a8f99cd7b641328b1eaf55ed58369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий копачевский, владимир николенко, вода в крыму, крым, новости крыма, мнения, водоснабжение
Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы

Из-за аномальной жары Крым переходит в вододефицитный период – на сколько хватит запасов

09:17 02.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко.
"На 1 августа у нас объем наполнения водохранилищ естественного стока чуть меньше 100 миллионов (кубических метров –ред.). За месяц этот объем уменьшился на 13 миллионов. В прошлом году на этот же период у нас объем наполнения был 160 миллионов, за июль уменьшился на 17 миллионов", – поделился статистикой доктор технических наук .
Он подчеркнул, что, опираясь на среднестатистические данные, можно сказать, что в этом вопросе "дна" Крым не достиг. Но республика переходит в вододефицитный период.
"Те водохранилища, которые питают Симферополь, у них объем в этом году уменьшился на 4 миллиона, в прошлом было на 5 миллионов. Севастополь – сейчас 22, в прошлом году было 44 миллиона. Это в два раза меньше", – уточнил эксперт.
Если брать, например, столицу Крыма, что здесь сейчас относительно небольшая убыль объема, в сравнении с предыдущими годами. Это стало возможным благодаря тому, что на город ресурс подают из подземных источников.
"Мы около 10 миллионов с начала года подали в Симферополь из подземных источников, которые были пробурены в 2018-2020-х годах. Таким образом, мы берем гораздо меньше воды из водохранилищ", – уточнил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Чтобы решить проблему неравномерного наполнения водохранилищ, считает эксперт, в Крыму необходимо проделать большую системную работу. Это должен быть комплексный научный подход.
"Нужны ответы ученых на вопросы – как увеличить водность источников наполнения, как нужно управлять территорией водосборных площадей, что нужно сделать для того, чтобы влагонесущие воздушные массы вообще появлялись на территории Крыма? Эти вопросы напрямую зависят от того, сколько воды накапливается в водохранилищах", – считает Анатолий Копачевский.
Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что ситуация с водоснабжением в Симферополе стабильная, ограничений по подаче воды жителям крымской столицы опасаться не стоит.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водой
Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Анатолий КопачевскийВладимир НиколенкоВода в КрымуКрымНовости КрымаМненияВодоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:4214 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования
10:32"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму
10:19Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания
09:49В Симферополе почтили память бойцов ВДВ
09:17Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы
09:03Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе
08:51ВДВ в цифрах
08:12Откажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнение
07:3412 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:20Крымский мост сейчас – обстановка после пяти часов ограничения движения
07:09ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек
00:20Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем
00:01Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа
00:00Какой сегодня праздник: 2 августа
23:53Крымский мост закрыли
23:53Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
23:33"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
23:16Крымский мост сейчас - что происхдит
22:51Скончался народный артист России Юрий Еремин
22:33Встреча Путина и Лукашенко и открытие "Таврида.АРТ": главное за день
Лента новостейМолния