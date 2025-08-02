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Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы

Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы

Запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T09:17

2025-08-02T09:17

2025-08-02T07:06

радио "спутник в крыму"

анатолий копачевский

владимир николенко

вода в крыму

крым

новости крыма

мнения

водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко."На 1 августа у нас объем наполнения водохранилищ естественного стока чуть меньше 100 миллионов (кубических метров –ред.). За месяц этот объем уменьшился на 13 миллионов. В прошлом году на этот же период у нас объем наполнения был 160 миллионов, за июль уменьшился на 17 миллионов", – поделился статистикой доктор технических наук .Он подчеркнул, что, опираясь на среднестатистические данные, можно сказать, что в этом вопросе "дна" Крым не достиг. Но республика переходит в вододефицитный период."Те водохранилища, которые питают Симферополь, у них объем в этом году уменьшился на 4 миллиона, в прошлом было на 5 миллионов. Севастополь – сейчас 22, в прошлом году было 44 миллиона. Это в два раза меньше", – уточнил эксперт.Если брать, например, столицу Крыма, что здесь сейчас относительно небольшая убыль объема, в сравнении с предыдущими годами. Это стало возможным благодаря тому, что на город ресурс подают из подземных источников.Чтобы решить проблему неравномерного наполнения водохранилищ, считает эксперт, в Крыму необходимо проделать большую системную работу. Это должен быть комплексный научный подход."Нужны ответы ученых на вопросы – как увеличить водность источников наполнения, как нужно управлять территорией водосборных площадей, что нужно сделать для того, чтобы влагонесущие воздушные массы вообще появлялись на территории Крыма? Эти вопросы напрямую зависят от того, сколько воды накапливается в водохранилищах", – считает Анатолий Копачевский.Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что ситуация с водоснабжением в Симферополе стабильная, ограничений по подаче воды жителям крымской столицы опасаться не стоит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водойГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе СкалистоеУчтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий копачевский, владимир николенко, вода в крыму, крым, новости крыма, мнения, водоснабжение