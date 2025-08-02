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Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма
Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма
Виноделам Крыма необходима помощь государства, в том числе науки, чтобы сохранить и развивать производство белых сортов винограда, который чаще гибнет от... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T20:19
2025-08-02T20:19
2025-08-02T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Виноделам Крыма необходима помощь государства, в том числе науки, чтобы сохранить и развивать производство белых сортов винограда, который чаще гибнет от заморозков и засух. Об этом на совещании по итогам аудита винодельческих предприятий Крыма и Севастополя "Винный гид России" заявил директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.По его словам, с каждым годом проблем, существующих в винодельческой отрасли Крыма, становится меньше благодаря "очень большой помощи государства в части финансового обеспечения и поддержки важных законодательных инициатив"."И научные и образовательные учреждения очень глубоко погрузились в эту историю. Готовят и Крым, и Севастополь местных специалистов. Очень много молодых виноделов, и молодежь "зажигает" эту профессию", – добавил Месеняшин.Тем не менее есть проблемы, которые до сих пор не решены – как защитить виноградники от заморозков и засухи. "А это на самом деле очень большие проблемы. Потому что отражаются они как на экономике предприятий, так и на качестве вин", – сказал Месеняшин.В частности, поздние заморозки в Крыму весной, по его словам, приводят к гибели преимущественно белых сортов винограда."Мы теряем белые сорта в первую очередь, не красные... Нужны какие-то меры защиты", – сказал Месеняшин.Он подчеркнул, что виноделы очень рассчитывают на помощь в этом вопросе в том числе крымских ученых.По его мнению, для поиска решения проблем необходимо организовать специальную отдельную встречу в том числе с участием экспертов Роскачества, профильных министерств и ученых, потому что "сами предприятия не справятся, прежде всего технологически".Ранее эксперты отрасли рассказывали РИА Новости Крым, как на урожай винограда в Крыму повлияли весенние заморозки и засуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе Крым опережает Кубань по винному туризму – АСИ Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты Роскачества
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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виноделие в крыму, крым, виноградники, виноградники крыма, виноделие, мнения, новости крыма
Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма
Виноделам Крыма нужны новые морозостойкие и засухоустойчивые сорта белого винограда
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Виноделам Крыма необходима помощь государства, в том числе науки, чтобы сохранить и развивать производство белых сортов винограда, который чаще гибнет от заморозков и засух. Об этом на совещании по итогам аудита винодельческих предприятий Крыма и Севастополя "Винный гид России" заявил директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.
По его словам, с каждым годом проблем, существующих в винодельческой отрасли Крыма, становится меньше благодаря "очень большой помощи государства в части финансового обеспечения и поддержки важных законодательных инициатив".
"И научные и образовательные учреждения очень глубоко погрузились в эту историю. Готовят и Крым, и Севастополь местных специалистов. Очень много молодых виноделов, и молодежь "зажигает" эту профессию", – добавил Месеняшин.
Тем не менее есть проблемы, которые до сих пор не решены – как защитить виноградники от заморозков и засухи.
"А это на самом деле очень большие проблемы. Потому что отражаются они как на экономике предприятий, так и на качестве вин", – сказал Месеняшин.
В частности, поздние заморозки в Крыму весной, по его словам, приводят к гибели преимущественно белых сортов винограда.
"Мы теряем белые сорта в первую очередь, не красные... Нужны какие-то меры защиты", – сказал Месеняшин.
Он подчеркнул, что виноделы очень рассчитывают на помощь в этом вопросе в том числе крымских ученых.
По его мнению, для поиска решения проблем необходимо организовать специальную отдельную встречу в том числе с участием экспертов Роскачества, профильных министерств и ученых, потому что "сами предприятия не справятся, прежде всего технологически".
Ранее эксперты отрасли рассказывали
РИА Новости Крым, как на урожай винограда в Крыму повлияли весенние заморозки и засуха.
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