Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ
Как в Севастополе празднуют 95-летие Воздушно-десантных войск
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Севастополе началось с традиционного автопробега, который собрал десятки десантников в голубых беретах у мемориального кладбища советских воинов в поселке Дергачи. Об этом сообщает правительство города.
Автоколона, украшенная флагами и символикой ВДВ, отправилась к скверу воинам-интернационалистам и Вечному огню на площади Нахимова. Участники мероприятия почтили память защитников города и возложили цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и памятнику погибшим в Афганистане.
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
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Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
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Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
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Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
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Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
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Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
6 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
1 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
2 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
3 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
4 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
5 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
6 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
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