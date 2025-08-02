https://crimea.ria.ru/20250802/kak-v-sevastopole-prazdnuyut-95-letie-vdv-1148442143.html

Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ

Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Севастополе началось с традиционного автопробега, который собрал десятки десантников в голубых беретах у... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T17:10

2025-08-02T17:10

2025-08-02T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Севастополе началось с традиционного автопробега, который собрал десятки десантников в голубых беретах у мемориального кладбища советских воинов в поселке Дергачи. Об этом сообщает правительство города.Автоколона, украшенная флагами и символикой ВДВ, отправилась к скверу воинам-интернационалистам и Вечному огню на площади Нахимова. Участники мероприятия почтили память защитников города и возложили цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и памятнику погибшим в Афганистане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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