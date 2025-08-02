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Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ
Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Севастополе началось с традиционного автопробега, который собрал десятки десантников в голубых беретах у... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Севастополе началось с традиционного автопробега, который собрал десятки десантников в голубых беретах у мемориального кладбища советских воинов в поселке Дергачи. Об этом сообщает правительство города.Автоколона, украшенная флагами и символикой ВДВ, отправилась к скверу воинам-интернационалистам и Вечному огню на площади Нахимова. Участники мероприятия почтили память защитников города и возложили цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и памятнику погибшим в Афганистане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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день вдв, севастополь, новости севастополя, армия и флот, крым, новости крыма, общество
Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ

Как в Севастополе празднуют 95-летие Воздушно-десантных войск

17:10 02.08.2025
 
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Севастополе началось с традиционного автопробега, который собрал десятки десантников в голубых беретах у мемориального кладбища советских воинов в поселке Дергачи. Об этом сообщает правительство города.
Автоколона, украшенная флагами и символикой ВДВ, отправилась к скверу воинам-интернационалистам и Вечному огню на площади Нахимова. Участники мероприятия почтили память защитников города и возложили цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и памятнику погибшим в Афганистане.
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
1 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
2 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
3 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
4 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
5 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСевастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
6 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
1 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
2 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
3 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
4 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
5 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
6 из 6
Севастополь отметил 95-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск
© Правительство Севастополя
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