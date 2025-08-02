https://crimea.ria.ru/20250802/borodino-ivana-groznogo-velikaya-i-zabytaya-pobeda-v-bitve-pri-molodyakh-1148414235.html

"Бородино" Ивана Грозного: великая и забытая победа в битве при Молодях

"Бородино" Ивана Грозного: великая и забытая победа в битве при Молодях - РИА Новости Крым, 02.08.2025

"Бородино" Ивана Грозного: великая и забытая победа в битве при Молодях

За многовековую историю России происходило немало сражений, от исхода которых напрямую зависело дальнейшее существование государства и выживание народа. Но если РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T16:16

2025-08-02T16:16

2025-08-02T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За многовековую историю России происходило немало сражений, от исхода которых напрямую зависело дальнейшее существование государства и выживание народа. Но если о Куликовской битве, сражениях при Бородино и под Полтавой или боях за Сталинград знает подавляющее большинство, то битва при Молодях, произошедшей в 1572 году в период правления Ивана Грозного, оказалась незаслуженно забытой и обделенной вниманием. Хотя проиграй мы эту битву, и дальнейшая история России могла пойти по совершенно иному сценарию, вплоть до того, что Русское царство могло вовсе прекратить свое существование как самостоятельное независимое государство.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Обстановка накануне битвыВ XVI веке Русь фактически возрождает свою государственность, разрушенную в результате княжеских междоусобиц и монголо-татарского нашествия. Русское царство, начиная с эпохи Ивана III, утверждается в статусе великой евразийской державы. Москва объединяет под царским скипетром Ярославское княжество, Новгород, Северное Предуралье и Зауралье, делает своим вассалом Казань, избавляется от ига Золотой Орды, а также вступает в затяжное противостояние с Ливонским орденом, стремясь вернуть потерянные ранее территории на юго-западе Руси.Внук Ивана III, великий князь Иван Васильевич, вошедший в историю под прозвищем Грозный, взошел на трон в 1545 году и продолжил политику деда. Он непосредственно присоединяет Казань к России, покоряет Астраханское ханство. В 1557 году московский сюзеренитет признала Большая Ногайская Орда, часть Башкирии и Сибирское ханство. При Иване Грозном начинается затяжная Ливонская война. Москва стремилась выйти к Балтийскому морю и усилить влияние в Прибалтике.Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга" >>Главным противником Русского царства на юге на долгие столетия стало Крымское ханство – один из осколков некогда могучей Золотой Орды. В состав ханства в тот период входили не только сам Крымский полуостров, но и Северное Причерноморье и Приазовье. Жестокие и опустошительные набеги крымских татар, поддерживаемых Османской империей, несли разорение русским поселениям. С началом Ливонской войны в 1558 году эти набеги лишь усиливаются. Плененные мужчины, женщины и дети десятками тысяч продавались на невольничьих рынках по обе стороны Черного моря.Набег Девлет-Гирея и сожжение МосквыНабеги крымских татар были для Руси не в новинку и происходили регулярно. Однако в начале 1570-х годов они приобрели, можно сказать, геополитический характер. Османская империя крайне болезненно восприняла присоединение к России Казанского и Астраханского ханств, которые до этого входили в сферу влияния турок. Стамбул решает использовать вассалов из Крыма, чтобы отбить эти территории у Москвы. Момент тоже был выбран не случайно. Иван Грозный в тот период увяз в Ливонской войне, основные силы русичей брошены на северо-запад, в сражения с поляками и шведами. К тому же, внутри страны полным ходом развернулась опричнина. Под карательные акции попадали как реальные казнокрады, мздоимцы, изменники и враги государства, так и невиновные. В 1570 году, например, царское войско разгромило Новгород, население которого обвинили в попытке перейти на сторону врага.Защитники земли русской: взятие крепости Перемышль >>Воспользовавшись этой ситуацией, в 1571 году крымский хан Девлет-Гирей совершает удачный набег на русские земли. Татары и ногайцы (оценки численности войска разнятся – от 40 до 120 тысяч) переправились через Угру, обошли русские укрепления на Оке и ударили во фланг шеститысячного войска русичей, обратив их в бегство. Девлет-Гирей подошел к Москве, разграбил незащищенную часть посада и практически сжег русскую столицу. Крымский хан с добычей и пленниками вернулся домой, по пути уничтожив Каширу и разорив рязанские земли. Жертвами нашествия стали десятки тысяч людей. По некоторым оценкам, в рабство было угнано около 100 тысяч русичей. Всего татарское войско вырезало 36 городов, не считая многочисленных деревень.Поверив в собственные силы и уверившись в слабости Московии, Османская империя и Крымское ханство решают, что Казани и Астрахани, которые Грозный уже был готов отдать, им будет уже недостаточно. Следует, подобно Батыю, пользоваться благоприятной для себя обстановкой и покорить всю Русь. Для решающего похода Девлет-Гирей собирает 120-тысячную армию: практически все мужское население Крыма, ногайская орда, а также прибывшие из Турции 7 тысяч элитных воинов-янычар с 200 орудиями. Сам крымский хан говорил, что идет "в Москву на царство", видя себя новым государем Руси, а своих ближайших сторонников и сподручных – наместниками в русских землях.Неприступный "гуляй-город"Как уже говорилось, основные силы Иван Грозный был вынужден держать в Ливонии. Поэтому против крымско-османской армии удалось выставить только 40 тысяч стрельцов, воинов опричного войска, казаков, немецких наемников и "посошной рати" (народного ополчения) – втрое меньше, чем у противника. Однако командовали ими талантливейшие полководцы своего времени: земской воевода, герой взятия Казани Михаил Воротынский, успевший к тому времени попасть в опалу к Грозному и потом в критический момент вернуться в ближнее окружение царя, и отличившийся в сражениях Ливонской войны опричный воевода Дмитрий Хворостинин.Ключевым элементом русского войска, помимо таланта полководцев и стойкости и храбрости воинов, стало сооружение под названием "гуляй-город". Это передвижное полевое укрепление, составленное из повозок или щитов из толстых дубовых досок на колесах или полозьях. При прибытии на место щиты "гуляй-города" скреплялись друг с другом крючьями и петлями и разворачивались в прямую линию, круг или полукруг. При необходимости из них можно было составить своеобразную полевую крепость нужного размера и формы. Прочные щиты обеспечивали защиту от легкого стрелкового оружия, а вся конструкция помогала отразить атаку противника.Уступая врагу в численности, русские тем не менее превосходили татар в оперативной смекалке. В конце июля 1572 года авангард Девлет-Гирея подошел к реке Пахра (окрестности современного подмосковного Подольска). Его войска серьезно растянулись, чем и воспользовались русичи. Воротынский бросил на арьергард ханских сил полк Хворостинина. Удар был мощным и неожиданным, настолько, что арьергард противника был полностью разбит, а его остатки бежали к основным войскам.Оставить у себя в тылу русских Девлет-Гирей не мог, поэтому он остановил движение на Москву и развернул свое основное войско, чтобы разбить Хворостинина. На это и рассчитывал Воротынский. Воины Хворостинина вступают в бой, отчаянно и храбро сражаются, затем начинают отходить, вынуждая ханское войско преследовать их. В это время Воротынский разворачивает близ села Молоди на удобной возвышенности "гуляй-город". К "гуляй-городу" отходит Хворостинин, подводя под шквальный пушечный и пищальный огонь преследующих его татар. Девлет-Гирей несет тяжелые потери. Ханские силы на протяжении нескольких дней отчаянно штурмуют "гуляй-город", но все безуспешно. Хотя русские войска не имели возможности получать воду, провиант и подкрепление, они стояли насмерть. Хан бросает на "гуляй -город" все оставшиеся силы, но не может пробить брешь в обороне русских ратников.Кульминация наступила 2 августа. Воротынский предпринимает дерзкий маневр. Князь скрытно вывел часть войск в тыл татарам, и когда те снова пошли на штурм, русские ударили с двух сторон – из "гуляй-города" и сзади. Противник решил, что к русским подошло подкрепление, и дрогнул. Русские воины разгромили и практически полностью уничтожили врага, добивая бежавших с поля боя. Погибли в том числе все турецкие янычары. Из 120-тысячной армии Девлет-Гирея уцелели лишь около 15 тысяч человек.Значение Молодинской битвыЗначение победы в битвы при Молодях переоценить сложно. В случае триумфа Девлет-Гирея Русь скорее всего стала бы частью крымского ханства, находившегося под политической зависимостью Османской империи. И Крым вряд ли бы стал российским.Турция была вынуждена отказаться от планов вернуть среднее и нижнее Поволжье в сферу своих интересов, Москва закрепила над ними свою власть. Астраханское и Казанское ханства окончательно и навсегда вошли в состав России, а само государство укрепило влияние на южном и восточном пограничье. Создались условия для мирного развития страны, было положено начало освоению пахотных земель в черноземной зоне, где раньше хозяйничали кочевники.Кроме того, в силу того, что Крымское ханство в результате поражения при Молодях практически лишилось боеспособного мужского населения, Русское царство обеспечило себе на несколько десятков лет безопасность от варварских татарских рейдов. Девлет-Гирей более не совершал набегов на Русь, а его преемники ограничивались только вылазками небольших отрядов на приграничные территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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защитники земли русской, история, россия, подвиги героев