Рейтинг@Mail.ru
12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250802/bespilotniki-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1148433874.html
12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.08.2025
12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T07:34
2025-08-02T07:43
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144490348_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_330c60769ca439fe88aade68fdda8fc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 20.00 1 августа до 04.40 субботы было сбито 112 вражеских БПЛА, в том числе один был уничтожен над Крымом, 11 - над акваториями Черного и Азовского морей.Утром врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о гибели охранника предприятия в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
ростовская область
пензенская область
воронежская область
рязанская область
самарская область
белгородская область
липецкая область
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144490348_119:0:2018:1424_1920x0_80_0_0_9c8211e0ecd9dd9212a9de8773480027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, ростовская область, пензенская область, воронежская область, рязанская область, самарская область, белгородская область, липецкая область, краснодарский край
12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и еще 8 регионами России за ночь уничтожили 112 беспилотников

07:34 02.08.2025 (обновлено: 07:43 02.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, с 20.00 1 августа до 04.40 субботы было сбито 112 вражеских БПЛА, в том числе один был уничтожен над Крымом, 11 - над акваториями Черного и Азовского морей.
"34 беспилотника уничтожено над территорией Ростовской области, 31 – над Краснодарским краем, 12 – над Воронежской, 11 – над Рязанской, пять сбиты над Самарской, четыре – над Пензенской области, два– над Белгородской, один – над Липецкой областями", - сказано в сообщении.
Утром врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о гибели охранника предприятия в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по региону.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовостиНовости КрымаКрымЧерное мореАзовское мореРостовская областьПензенская областьВоронежская областьРязанская областьСамарская областьБелгородская областьЛипецкая областьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:4214 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования
10:32"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму
10:19Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания
09:49В Симферополе почтили память бойцов ВДВ
09:17Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы
09:03Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе
08:51ВДВ в цифрах
08:12Откажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнение
07:3412 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:20Крымский мост сейчас – обстановка после пяти часов ограничения движения
07:09ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек
00:20Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем
00:01Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа
00:00Какой сегодня праздник: 2 августа
23:53Крымский мост закрыли
23:53Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
23:33"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
23:16Крымский мост сейчас - что происхдит
22:51Скончался народный артист России Юрий Еремин
22:33Встреча Путина и Лукашенко и открытие "Таврида.АРТ": главное за день
Лента новостейМолния