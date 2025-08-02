https://crimea.ria.ru/20250802/bespilotniki-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1148433874.html

12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.08.2025

12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T07:34

2025-08-02T07:34

2025-08-02T07:43

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

атаки всу

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144490348_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_330c60769ca439fe88aade68fdda8fc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 20.00 1 августа до 04.40 субботы было сбито 112 вражеских БПЛА, в том числе один был уничтожен над Крымом, 11 - над акваториями Черного и Азовского морей.Утром врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о гибели охранника предприятия в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

ростовская область

пензенская область

воронежская область

рязанская область

самарская область

белгородская область

липецкая область

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, ростовская область, пензенская область, воронежская область, рязанская область, самарская область, белгородская область, липецкая область, краснодарский край