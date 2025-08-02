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12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.08.2025
12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T07:34
2025-08-02T07:34
2025-08-02T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 20.00 1 августа до 04.40 субботы было сбито 112 вражеских БПЛА, в том числе один был уничтожен над Крымом, 11 - над акваториями Черного и Азовского морей.Утром врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о гибели охранника предприятия в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и еще 8 регионами России за ночь уничтожили 112 беспилотников
07:34 02.08.2025 (обновлено: 07:43 02.08.2025)