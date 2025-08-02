https://crimea.ria.ru/20250802/armiya-rossii-ostavlyaet-vsu-bez-boepripasov-i-tekhniki-1148438399.html
Армия России оставляет ВСУ без боеприпасов и техники
Армия России оставляет ВСУ без боеприпасов и техники - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Армия России оставляет ВСУ без боеприпасов и техники
Армия Российской Федерации в зоне проведения спецоперации на Украине за сутки ликвидировала 1250 боевиков киевского режима, освободила населенный пункт в ДНР и... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T13:27
2025-08-02T13:27
2025-08-02T13:27
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Армия Российской Федерации в зоне проведения спецоперации на Украине за сутки ликвидировала 1250 боевиков киевского режима, освободила населенный пункт в ДНР и разбила десятки единиц полевой техники противника. Такие данные представили в Минобороны РФ в субботу.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Силы ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении российские воины ударили по противнику в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка. Противник потерял свыше 175 солдат .Воины группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили 230 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александро-Калиново ДНР. Кроме того, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье ДНР. Противник потерял до 150 человек.Группировка войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровского, Красноармейск, Владимировка ДНР и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 боевиков.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра ДНР. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское, Павловка, Степногорск Запорожской области, Садовое, Антоновка и Токаревка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих. Уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, пять складов боеприпасов и материальных средств.Вооруженные сил РФ нанесли поражение местам хранения БПЛА, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132-х районах.Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 338 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часов Яр – что дает освобождение города российской армииУдары по Украине сегодня - какие объекты пораженыК чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Армия Российской Федерации в зоне проведения спецоперации на Украине за сутки ликвидировала 1250 боевиков киевского режима, освободила населенный пункт в ДНР и разбила десятки единиц полевой техники противника. Такие данные представили в Минобороны РФ в субботу.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Силы ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении российские воины ударили по противнику в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка. Противник потерял свыше 175 солдат .
Воины группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили 230 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александро-Калиново
ДНР. Кроме того, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье ДНР. Противник потерял до 150 человек.
Группировка войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровского, Красноармейск, Владимировка ДНР и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 боевиков.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра ДНР. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское, Павловка, Степногорск Запорожской области, Садовое, Антоновка и Токаревка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих. Уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Вооруженные сил РФ нанесли поражение местам хранения БПЛА, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132-х районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 338 БПЛА самолетного типа.
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