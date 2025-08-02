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Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы
Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы
Вслед за Юрием Гагариным все космонавты, отправляясь на орбиту, расписываются на двери гостиничного номера, в котором жили перед стартом. Также они смотрят... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T07:52
2025-08-02T07:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Вслед за Юрием Гагариным все космонавты, отправляясь на орбиту, расписываются на двери гостиничного номера, в котором жили перед стартом. Также они смотрят "Белое солнце пустыни" как пособие для обучения киносъемке на орбите. Так и у десантников есть свои традиции и правила.В День Воздушно-десантных войск РИА Новости Крым вспомнили некоторые из них.Ни выпивки, ни "последнего"Десантники говорят: в Войсках Дяди Васи нет здоровых и больных, есть живые и мертвые. Поэтому в день прыжка не может быть речи ни о каком алкоголе. Десантник должен быть спокойным, уверенным в себе, он досконально проверит снаряжение и мысленно повторит полученные инструкции.Десантники стараются перед прыжком не употреблять слово "последний", заменяя его на "крайний". Считается, что эту примету парашютисты переняли у летчиков, а те, в свою очередь, у моряков. При этом десантники не любят, когда слово "последний" заменяют на "крайний" на "гражданке". В царской армии чистое нательное белье символизировало готовность к смерти, поэтому в Войсках Дяди Васи перед прыжком не принято подшивать свежий воротничок, стричься и бриться. А также расставаться со своими талисманами и оберегами — как говорится, на войне атеистов не бывает. Не только фонтаныНа земле у десантников также есть особые ритуалы. Вечером 1 августа нужно обязательно созвониться с сослуживцами, чтобы утром встретиться и отметить День ВДВ – вспомнить былое, не чокаясь выпить и спеть песню "расплескалась синева".Сейчас уже никто не вспомнит, кто из десантников во время празднования Дня ВДВ первым разбил о голову бутылку и залез в фонтан. Но факт остается фактом. Некоторые до такой степени бурно отмечают праздник, что еще одна фраза Василия Маргелова обретает иной смысл: "Не становись на пути десантника – ты рискуешь стать загадкой для хирурга".Существует несколько версий появления традиции купания в городских водоемах. Днем рождения десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировались на парашютах 12 человек. Но 2 августа – это еще и Ильин день. Десантники считают Илью Пророка, повелителя грома и дождя, своим покровителем — это он расчищает им небо для удачного прыжка. Считается, что обряд умывания родниковой водой 2 августа у славян со временем трансформировался в полное окунание в воду, а затем – в купание десантников в фонтанах.По второй версии, купаясь 2 августа, эти сильные ребята бросают вызов всем опасностям, ведь согласно старинной легенде каждого, кто войдет в воду 2 августа, утащит на дно русалка. Некоторые считают, что купание в фонтане приближает к небу, ведь оно отражается в воде и даже на земле не покидает десантника. Существует и совершенно прозаическая версия – 2 августа это обычно очень жаркий день. Разгоряченным бравым парням необходимо остудить свой пыл. Но сами десантники рассказывают, что все началось со случайного падения в воду, под которое со временем была подведена "теоретическая база". В начале 90-х прошлого столетия у десантников появилась еще одна традиция – есть арбузы. Именно арбузами отмечали праздник военнослужащие, которые возвращались из Афганистана. Во-первых, так можно было утолить жажду, а во-вторых, в начале августа арбузы очень вкусны.Особенно в Крыму.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости Крым и открытых источниковЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовойЗеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым
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новости, общество, праздники и памятные даты, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-десантные войска россии
Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы

Как десантники празднуют свой праздник: главные традиции Дня ВДВ

07:52 02.08.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПразднование дня ВДВ
Празднование дня ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Вслед за Юрием Гагариным все космонавты, отправляясь на орбиту, расписываются на двери гостиничного номера, в котором жили перед стартом. Также они смотрят "Белое солнце пустыни" как пособие для обучения киносъемке на орбите. Так и у десантников есть свои традиции и правила.
В День Воздушно-десантных войск РИА Новости Крым вспомнили некоторые из них.

Ни выпивки, ни "последнего"

"Истинную цену жизни знает только десантник. Ибо он чаще других смотрит смерти в глаза". Эти слова приписывают первому Командующему ВДВ генералу армии Маргелову. Но даже если Василий Филиппович никогда этого не говорил, никто не будет спорить: понять десантника может только тот, кто хотя бы раз находился в состоянии свободного падения.
Десантники говорят: в Войсках Дяди Васи нет здоровых и больных, есть живые и мертвые. Поэтому в день прыжка не может быть речи ни о каком алкоголе. Десантник должен быть спокойным, уверенным в себе, он досконально проверит снаряжение и мысленно повторит полученные инструкции.
Десантники стараются перед прыжком не употреблять слово "последний", заменяя его на "крайний". Считается, что эту примету парашютисты переняли у летчиков, а те, в свою очередь, у моряков. При этом десантники не любят, когда слово "последний" заменяют на "крайний" на "гражданке".
В царской армии чистое нательное белье символизировало готовность к смерти, поэтому в Войсках Дяди Васи перед прыжком не принято подшивать свежий воротничок, стричься и бриться. А также расставаться со своими талисманами и оберегами — как говорится, на войне атеистов не бывает.

Не только фонтаны

На земле у десантников также есть особые ритуалы. Вечером 1 августа нужно обязательно созвониться с сослуживцами, чтобы утром встретиться и отметить День ВДВ – вспомнить былое, не чокаясь выпить и спеть песню "расплескалась синева".
Сейчас уже никто не вспомнит, кто из десантников во время празднования Дня ВДВ первым разбил о голову бутылку и залез в фонтан. Но факт остается фактом. Некоторые до такой степени бурно отмечают праздник, что еще одна фраза Василия Маргелова обретает иной смысл: "Не становись на пути десантника – ты рискуешь стать загадкой для хирурга".
Существует несколько версий появления традиции купания в городских водоемах. Днем рождения десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировались на парашютах 12 человек. Но 2 августа – это еще и Ильин день. Десантники считают Илью Пророка, повелителя грома и дождя, своим покровителем — это он расчищает им небо для удачного прыжка. Считается, что обряд умывания родниковой водой 2 августа у славян со временем трансформировался в полное окунание в воду, а затем – в купание десантников в фонтанах.
По второй версии, купаясь 2 августа, эти сильные ребята бросают вызов всем опасностям, ведь согласно старинной легенде каждого, кто войдет в воду 2 августа, утащит на дно русалка.
Некоторые считают, что купание в фонтане приближает к небу, ведь оно отражается в воде и даже на земле не покидает десантника.
Существует и совершенно прозаическая версия – 2 августа это обычно очень жаркий день. Разгоряченным бравым парням необходимо остудить свой пыл.
Но сами десантники рассказывают, что все началось со случайного падения в воду, под которое со временем была подведена "теоретическая база".
В начале 90-х прошлого столетия у десантников появилась еще одна традиция – есть арбузы. Именно арбузами отмечали праздник военнослужащие, которые возвращались из Афганистана. Во-первых, так можно было утолить жажду, а во-вторых, в начале августа арбузы очень вкусны.
Особенно в Крыму.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости Крым и открытых источников
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