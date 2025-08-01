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ВСУ атаковали "скорую" в Алешках
ВСУ атаковали "скорую" в Алешках - РИА Новости Крым, 01.08.2025
ВСУ атаковали "скорую" в Алешках
Один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T13:31
2025-08-01T13:31
2025-08-01T13:31
херсонская область
новые регионы россии
владимир сальдо
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происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В Великих Копанях, по данным главы региона, дрон ВСУ протаранил торговые помещения. Перед тем, как нанести удар по рынку, враг обстрелял пожарную станцию, чтобы парализовать работу МЧС."Из-за обстрелов без света временно оставались Раденск, Пролетарка и часть Великих Копаней. Всего — 2,5 тысячи человек. Зафиксировано 11 пожаров на территории Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов. Все очаги потушены", – добавил губернатор.Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщал ранее Сальдо. 19 июля киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, тогда ранения получили два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую областьВ Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудомОт атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов
херсонская область
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, происшествия, новости, алешки, пожар
ВСУ атаковали "скорую" в Алешках
В Херсонской области при ударах ВСУ один человек погиб и одиннадцать ранены - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В Великих Копанях, по данным главы региона, дрон ВСУ протаранил торговые помещения. Перед тем, как нанести удар по рынку, враг обстрелял пожарную станцию, чтобы парализовать работу МЧС.
"Из-за обстрелов без света временно оставались Раденск, Пролетарка и часть Великих Копаней. Всего — 2,5 тысячи человек. Зафиксировано 11 пожаров на территории Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов. Все очаги потушены", – добавил губернатор.
Как минимум шесть человек пострадали
в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщал ранее Сальдо. 19 июля
киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, тогда ранения получили два человека.
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