https://crimea.ria.ru/20250801/vsu-atakovali-skoruyu-v-aleshkakh-1148408468.html

ВСУ атаковали "скорую" в Алешках

ВСУ атаковали "скорую" в Алешках - РИА Новости Крым, 01.08.2025

ВСУ атаковали "скорую" в Алешках

Один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T13:31

2025-08-01T13:31

2025-08-01T13:31

херсонская область

новые регионы россии

владимир сальдо

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новости

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В Великих Копанях, по данным главы региона, дрон ВСУ протаранил торговые помещения. Перед тем, как нанести удар по рынку, враг обстрелял пожарную станцию, чтобы парализовать работу МЧС."Из-за обстрелов без света временно оставались Раденск, Пролетарка и часть Великих Копаней. Всего — 2,5 тысячи человек. Зафиксировано 11 пожаров на территории Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов. Все очаги потушены", – добавил губернатор.Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщал ранее Сальдо. 19 июля киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, тогда ранения получили два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую областьВ Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудомОт атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов

херсонская область

новые регионы россии

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, происшествия, новости, алешки, пожар