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Встреча Путина и Лукашенко и открытие "Таврида.АРТ": главное за день - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Встреча Путина и Лукашенко и открытие "Таврида.АРТ": главное за день
Встреча Путина и Лукашенко и открытие "Таврида.АРТ": главное за день - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Встреча Путина и Лукашенко и открытие "Таврида.АРТ": главное за день
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу и переговоры на острове Валаам. В Судаке стартовал крупнейший... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T22:33
2025-08-01T22:33
главное за день
общество
новости
крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу и переговоры на острове Валаам. В Судаке стартовал крупнейший крымский фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Крым с начала года принял около 4 миллионов туристов. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО. Украинские боевики нанесли удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и ЛукашенкоПрезидент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу и переговоры на острове Валаам. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также ход специальной военной операции, урегулирование украинского конфликта и другие вопросы.Глава российского государства, в частности, отметил, что Вооруженные силы РФ наступают во всей линии боевого соприкосновения: в приграничной зоне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Говоря об итогах третьего раунда переговоров РФ и Украины, Владимир Путин оценил их в целом положительно и добавил, что переговоры всегда важны. Он рассказал, что первая реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной и уточнил, что группы пока не заработали. Российский лидер также заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.Президент РФ также сообщил о начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Первый из них уже поступил в войска.Поставка "Орешника" белорусской стороне идет по плану, уже выбрано место для размещения комплекса, добавил Путин.Открытие фестиваля "Таврида.АРТ"В Судаке стартовал крупнейший крымский фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ".На 250 гектарах площади установлены сцены, где собрались представители разных творческих направлений: музыка, театр, кино, танец, визуальное искусство.По словам руководителя арт-кластера Ксении Артемьевой, в этом году фестиваль побил рекорд по числу заявок – их поступило более 100 тысяч.Она добавила, что в рамках фестиваля состоится более 300 различных событий и мероприятий. Одна из ключевых тем фестиваля — переосмысление исторической памяти и культурного наследия.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Турпоток в КрымКрым с начала года посетили более 3,7 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.За два летних месяца в регионе отдохнули около 2,2 миллионов человек, что на 12% превышает прошлогодний показатель. Самым популярным местом остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.Успехи в зоне СВОРоссийские войска за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР и по одному – в Днепропетровской и Запорожской областях .В частности, в ДНР освобождены город Часов Яр, населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Зеленый Гай. В Днепропетровской области взята под контроль Малиевка, в Запорожской – Темировка.Также за неделю Вооруженные силы РФ нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, складам с боеприпасами и цехам по производству БПЛА на Украине.Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.Удар по рынку в Херсонской областиБоевики ВСУ нанесли удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все пострадавшие доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу.120 афтершоков на Камчатке120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7 произошло за сутки на Камчатке после сильного землетрясения. По данным МЧС, в населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов.Для приема жителей развернуты два пункта временного размещения на территории Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе. По состоянию на утро 1 августа в них находятся 190 человек. С ними работают психологи.
https://crimea.ria.ru/20250801/kirienko-i-chernyshenko-posetili-festival-tavridaart-v-krymu-1148431077.html
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главное за день, общество, новости, крым, в мире
Встреча Путина и Лукашенко и открытие "Таврида.АРТ": главное за день

Встреча Путина и Лукашенко и открытие фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму – главное за день

22:33 01.08.2025
 
© РИА Новости КрымТаврида.АРТ
Таврида.АРТ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу и переговоры на острове Валаам. В Судаке стартовал крупнейший крымский фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Крым с начала года принял около 4 миллионов туристов. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО. Украинские боевики нанесли удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу и переговоры на острове Валаам. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также ход специальной военной операции, урегулирование украинского конфликта и другие вопросы.
Глава российского государства, в частности, отметил, что Вооруженные силы РФ наступают во всей линии боевого соприкосновения: в приграничной зоне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Говоря об итогах третьего раунда переговоров РФ и Украины, Владимир Путин оценил их в целом положительно и добавил, что переговоры всегда важны. Он рассказал, что первая реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной и уточнил, что группы пока не заработали. Российский лидер также заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
Президент РФ также сообщил о начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Первый из них уже поступил в войска.
Поставка "Орешника" белорусской стороне идет по плану, уже выбрано место для размещения комплекса, добавил Путин.
Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля Таврида.Арт в Крыму
22:13
Кириенко и Чернышенко посетили фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму

Открытие фестиваля "Таврида.АРТ"

В Судаке стартовал крупнейший крымский фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ".
На 250 гектарах площади установлены сцены, где собрались представители разных творческих направлений: музыка, театр, кино, танец, визуальное искусство.
По словам руководителя арт-кластера Ксении Артемьевой, в этом году фестиваль побил рекорд по числу заявок – их поступило более 100 тысяч.
Она добавила, что в рамках фестиваля состоится более 300 различных событий и мероприятий. Одна из ключевых тем фестиваля — переосмысление исторической памяти и культурного наследия.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
Таврида.АРТ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
20:01
Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ"

Турпоток в Крым

Крым с начала года посетили более 3,7 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За два летних месяца в регионе отдохнули около 2,2 миллионов человек, что на 12% превышает прошлогодний показатель. Самым популярным местом остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
22:02
На Камчатке произошло новое сильное землетрясение

Успехи в зоне СВО

Российские войска за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР и по одному – в Днепропетровской и Запорожской областях .
В частности, в ДНР освобождены город Часов Яр, населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Зеленый Гай. В Днепропетровской области взята под контроль Малиевка, в Запорожской – Темировка.
Также за неделю Вооруженные силы РФ нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, складам с боеприпасами и цехам по производству БПЛА на Украине.
Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.
Дональд Трамп
20:47
Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы"

Удар по рынку в Херсонской области

Боевики ВСУ нанесли удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все пострадавшие доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу.
Тушение ландшафтного пожара в Белогорском районе Крыма
20:56
Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га

120 афтершоков на Камчатке

120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7 произошло за сутки на Камчатке после сильного землетрясения. По данным МЧС, в населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов.
Для приема жителей развернуты два пункта временного размещения на территории Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе. По состоянию на утро 1 августа в них находятся 190 человек. С ними работают психологи.
Суворовский дуб в Крыму
21:37
Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России
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20:56Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га
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