https://crimea.ria.ru/20250801/v-sudake-zharko-startoval-festival-molodogo-iskusstva-tavridaart--1148407817.html

В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ"

В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ"

Крупнейший крымский фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" стартовал в Судаке, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T13:10

2025-08-01T13:10

2025-08-01T13:15

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СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Крупнейший крымский фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" стартовал в Судаке, передает корреспондент РИА Новости Крым.Жители и гости полуострова активно прибывают на площадку, чтобы окунуться в мир молодежного творчества. Сразу на входе прибывающих встречают музыка, разнообразие творческих площадок и конкурсы. В одном из них, например, можно выиграть арбуз."Таврида.АРТ" проходит в Крыму ежегодно, на 250 гектарах площади установлены сцены, где собрались представители разных творческих направлений: музыка, театр, кино, танец, визуальное искусство.Здесь каждый может найти себе занятие по душе: увлечься мастер-классами, поиграть в игры, встретиться с кумирами и побывать на их ярких выступлениях. Это место, где мэтры российской культуры и искусства встречаются с молодыми творцами, которые только делают свои первые "профессиональные" шаги.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству, которая традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. Фестиваль ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: он сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеровСчастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, судак, таврида.арт, искусство , культура, общество