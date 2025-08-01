Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250801/v-krymu-i-sevastopole-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie--1148398852.html
В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение
В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности объявили в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T09:43
2025-08-01T09:44
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
пожароопасный сезон в крыму
гу мчс рф по республике крым
леса крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110146/72/1101467266_0:234:3077:1965_1920x0_80_0_0_3a3babcb5fa1447f451a8fc2b7855404.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности объявили в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов. Закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта-Бахчисарай – это маршруты "К сосне Палласа", "Водопад Учан-Су", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Грибок", "К Зубцам Ай-Петри". Посещение заповедника "Казантипский" будет доступно только в пределах маршрута "Берег каменных крокодилов".В Севастополе также продлили запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьЛавандовое поле под Симферополем потушилиВ Крыму назвали виновников природных пожаров
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110146/72/1101467266_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_0722aec792366b78772d9db500a64454.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, леса крыма
В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности объявили в Крыму и Севастополе

09:43 01.08.2025 (обновлено: 09:44 01.08.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорение сухой травы
Горение сухой травы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности объявили в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со 2 по 4 августа в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.
В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов. Закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта-Бахчисарай – это маршруты "К сосне Палласа", "Водопад Учан-Су", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Грибок", "К Зубцам Ай-Петри". Посещение заповедника "Казантипский" будет доступно только в пределах маршрута "Берег каменных крокодилов".
В Севастополе также продлили запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь
Лавандовое поле под Симферополем потушили
В Крыму назвали виновников природных пожаров
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПожароопасный сезон в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымЛеса Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Житель Севастополя задержан за госизмену
09:43В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение
09:16Ситуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения
08:54На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
08:39Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков
08:15Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви
07:46В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину
07:21Над Черным морем сбили беспилотники
07:18Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
06:43Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года
06:18Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
06:03Повышение пенсий и свобода от СМС-рассылок: что ждет россиян в августе
00:01Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа
00:00Какой сегодня праздник: 1 августа
23:44Над Черным морем сбит беспилотник
22:59Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное
22:40Пожар в Инкермане полностью ликвидирован - МЧС
22:30Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
21:55Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"
21:45"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
Лента новостейМолния