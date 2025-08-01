В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности объявили в Крыму и Севастополе
09:43 01.08.2025 (обновлено: 09:44 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности объявили в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со 2 по 4 августа в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.
В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов. Закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта-Бахчисарай – это маршруты "К сосне Палласа", "Водопад Учан-Су", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Грибок", "К Зубцам Ай-Петри". Посещение заповедника "Казантипский" будет доступно только в пределах маршрута "Берег каменных крокодилов".
В Севастополе также продлили запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности.
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