https://crimea.ria.ru/20250801/v-krymu-i-sevastopole-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie--1148398852.html

В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение

В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности объявили в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T09:43

2025-08-01T09:43

2025-08-01T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности объявили в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов. Закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта-Бахчисарай – это маршруты "К сосне Палласа", "Водопад Учан-Су", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Грибок", "К Зубцам Ай-Петри". Посещение заповедника "Казантипский" будет доступно только в пределах маршрута "Берег каменных крокодилов".В Севастополе также продлили запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьЛавандовое поле под Симферополем потушилиВ Крыму назвали виновников природных пожаров

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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