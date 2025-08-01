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В Большой Алуште ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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В Большой Алуште ввели график подачи воды
В Большой Алуште ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Большой Алуште ввели график подачи воды
В Большой Алуште с 1 августа вводятся графики подачи воды жителям пяти прибрежных поселков. Об этом сообщили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T12:48
2025-08-01T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Большой Алуште с 1 августа вводятся графики подачи воды жителям пяти прибрежных поселков. Об этом сообщили в "Воде Крыма".Отмечается, что ограничения коснутся жителей поселка городского типа Партенит, сел Малый Маяк, Бондаренково, а также поселков Чайка и Утес. Вода будет подаваться дважды в день – с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00.В пресс-службе предприятия добавили, что в случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования.18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма был введен график подачи воды в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Большой Алуште ввели график подачи воды

В пяти прибрежных поселках Большой Алушты ввели график подачи воды

12:48 01.08.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВода
Вода - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Большой Алуште с 1 августа вводятся графики подачи воды жителям пяти прибрежных поселков. Об этом сообщили в "Воде Крыма".
Отмечается, что ограничения коснутся жителей поселка городского типа Партенит, сел Малый Маяк, Бондаренково, а также поселков Чайка и Утес. Вода будет подаваться дважды в день – с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00.

"В связи с сезонным дефицитом дебита каптажей, с 1 августа 2025 года подача воды будет осуществляться по утвержденному графику. Рекомендуем абонентам в часы гарантированной подачи воды осуществить запас воды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия добавили, что в случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования.
18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма был введен график подачи воды в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.
В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.
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