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В Большой Алуште ввели график подачи воды

В Большой Алуште ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Большой Алуште ввели график подачи воды

В Большой Алуште с 1 августа вводятся графики подачи воды жителям пяти прибрежных поселков. Об этом сообщили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T12:48

2025-08-01T12:48

2025-08-01T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Большой Алуште с 1 августа вводятся графики подачи воды жителям пяти прибрежных поселков. Об этом сообщили в "Воде Крыма".Отмечается, что ограничения коснутся жителей поселка городского типа Партенит, сел Малый Маяк, Бондаренково, а также поселков Чайка и Утес. Вода будет подаваться дважды в день – с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00.В пресс-службе предприятия добавили, что в случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования.18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма был введен график подачи воды в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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