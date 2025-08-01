В Алуште потушили природный пожар
В селе Солнечногорское в Алуште потушили возгорание сухой растительности
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Более 140 человек, в том числе местные жители, тушили пожар в селе Солнечногорское в Алуште, сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"1 августа 2025 года в селе Солнечногорское произошло возгорание сухой травы. В тушении пожара были задействованы 141 человек и 28 единиц техники", - написала она в своем Telegram-канале.
Глава администрации поблагодарила всех, кто отозвался помочь в локализации возгорания.
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
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Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
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Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
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Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
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Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
5 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
1 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
2 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
3 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
4 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
5 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
В пятницу главное управление МЧС России по Крыму сообщило о ликвидации пожара в феодосийском поселке Орджоникидзе. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.
В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.
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