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В Алуште потушили природный пожар - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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В Алуште потушили природный пожар
В Алуште потушили природный пожар - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Алуште потушили природный пожар
Более 140 человек, в том числе местные жители, тушили пожар в селе Солнечногорское в Алуште, сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T16:39
2025-08-01T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Более 140 человек, в том числе местные жители, тушили пожар в селе Солнечногорское в Алуште, сообщила глава администрации города Галина Огнева.Глава администрации поблагодарила всех, кто отозвался помочь в локализации возгорания.В пятницу главное управление МЧС России по Крыму сообщило о ликвидации пожара в феодосийском поселке Орджоникидзе. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьКрым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕОВ Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
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РИА Новости Крым
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алушта, галина огнева, происшествия, пожар, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В Алуште потушили природный пожар

В селе Солнечногорское в Алуште потушили возгорание сухой растительности

16:39 01.08.2025
 
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Более 140 человек, в том числе местные жители, тушили пожар в селе Солнечногорское в Алуште, сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"1 августа 2025 года в селе Солнечногорское произошло возгорание сухой травы. В тушении пожара были задействованы 141 человек и 28 единиц техники", - написала она в своем Telegram-канале.
Глава администрации поблагодарила всех, кто отозвался помочь в локализации возгорания.
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
Пожар в Солнечногорском
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Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
Пожар в Солнечногорском
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Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
Пожар в Солнечногорском
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Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
Пожар в Солнечногорском
4 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПожар в Солнечногорском
Пожар в Солнечногорском
5 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
1 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
2 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
3 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
4 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
5 из 5
Пожар в Солнечногорском
© Telegram Галина Огнева
В пятницу главное управление МЧС России по Крыму сообщило о ликвидации пожара в феодосийском поселке Орджоникидзе. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.
В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.
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