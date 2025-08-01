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В Алуште потушили природный пожар

В Алуште потушили природный пожар - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Алуште потушили природный пожар

Более 140 человек, в том числе местные жители, тушили пожар в селе Солнечногорское в Алуште, сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T16:39

2025-08-01T16:39

2025-08-01T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Более 140 человек, в том числе местные жители, тушили пожар в селе Солнечногорское в Алуште, сообщила глава администрации города Галина Огнева.Глава администрации поблагодарила всех, кто отозвался помочь в локализации возгорания.В пятницу главное управление МЧС России по Крыму сообщило о ликвидации пожара в феодосийском поселке Орджоникидзе. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьКрым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕОВ Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима

https://crimea.ria.ru/20250731/pozhar-v-inkermane-pod-sevastopolem-tushit-pozharnyy-poezd---video-1148393948.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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