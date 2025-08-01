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ЦБ снял эмбарго на покупку валюты для иностранных инвесторов
ЦБ снял эмбарго на покупку валюты для иностранных инвесторов - РИА Новости Крым, 01.08.2025
ЦБ снял эмбарго на покупку валюты для иностранных инвесторов
Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T17:04
2025-08-01T17:04
2025-08-01T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.Согласно указу президента, иностранным инвесторам доступны вклады в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет "Ин".ЦБ установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. Также предписывается, что брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам "Ин".Иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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центробанк рф, экономика, новости, россия
ЦБ снял эмбарго на покупку валюты для иностранных инвесторов
Банк России отменил ограничение на покупку валюты для инвесторов из недружественных стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
"Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам", - говорится в сообщении.
Согласно указу президента, иностранным инвесторам доступны вклады в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет "Ин".
ЦБ установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. Также предписывается, что брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам "Ин".
Иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций.
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