https://crimea.ria.ru/20250801/tsb-snyal-embargo-na-pokupku-valyuty-dlya-inostrannykh-investorov-1148419546.html

ЦБ снял эмбарго на покупку валюты для иностранных инвесторов

ЦБ снял эмбарго на покупку валюты для иностранных инвесторов - РИА Новости Крым, 01.08.2025

ЦБ снял эмбарго на покупку валюты для иностранных инвесторов

Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T17:04

2025-08-01T17:04

2025-08-01T17:04

центробанк рф

экономика

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001108_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_47518ea5c974ff3f31bc30522e271d86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Банк России снял ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.Согласно указу президента, иностранным инвесторам доступны вклады в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет "Ин".ЦБ установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. Также предписывается, что брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам "Ин".Иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, экономика, новости, россия