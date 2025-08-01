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Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа
Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа
В пятницу на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T00:01
2025-08-01T00:01
2025-08-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
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ялта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25градусов, днем от +30 до +33.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа
Погода в Крыму 1 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, в горах +12…17; днем +28…33, в горах +22…27", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25градусов, днем от +30 до +33.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
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