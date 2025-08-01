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Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа
Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа
В пятницу на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25градусов, днем от +30 до +33.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250731/temperatura-morya-v-krymu-bet-rekordy-v-chem-risk-1148377527.html
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алушта
евпатория
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа

Погода в Крыму 1 августа

00:01 01.08.2025
 
© РИА Новости КрымЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, в горах +12…17; днем +28…33, в горах +22…27", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25градусов, днем от +30 до +33.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тропический воздух: погода в Крыму в первый день августа
00:00Какой сегодня праздник: 1 августа
23:44Над Черным морем сбит беспилотник
22:59Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное
22:40Пожар в Инкермане полностью ликвидирован - МЧС
22:30Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
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20:02Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке
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