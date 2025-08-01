https://crimea.ria.ru/20250801/skonchalsya-narodnyy-artist-rossii-yuriy-eremin-1148431963.html

Скончался народный артист России Юрий Еремин

Скончался народный артист России Юрий Еремин - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Скончался народный артист России Юрий Еремин

Скончался народный артист России, режиссер и педагог Юрий Иванович Еремин, сообщил Театр Моссовета в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T22:51

2025-08-01T22:51

2025-08-01T22:52

утраты

театр

кино

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Скончался народный артист России, режиссер и педагог Юрий Иванович Еремин, сообщил Театр Моссовета в Telegram-канале."Театр Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о кончине народного артиста России, режиссера и педагога Юрия Ивановича Еремина. Он создал свой особый "литературный театр", виртуозно адаптируя тексты классической литературы для сцены. Он как никто умел инсценировать как зарубежную прозу (многим памятен его спектакль "Мадам Бовари" на сцене Театра Моссовета), так и произведения Лермонтова, Тургенева, Достоевского, некоторые из них сегодня украшают репертуар Театра Моссовета и неизменно востребованы у зрителя", - говорится в сообщении.Отмечается, что кинофильмы становились источником его режиссерского вдохновения и обретали новую жизнь на театральной сцене (в спектаклях "Casting/Кастинг" и "Морское путешествие 1933 года").Театр подчеркнул, что Юрий Иванович Еремин был убежден: "Если искусство не воздействует на струны души, оно никому не нужно". И его постановки никого не оставляли равнодушными."Юрий Иванович умел точно, глубоко работать с артистами. Ученик Павла Осиповича Хомского, он сам стал учителем для многих сегодняшних звезд сцены. О Юрии Еремине всегда с удовольствием и любовью говорят известные артисты и режиссеры, связывая его имя с собственным успехом, творческими находками, радостью от работы", - добавили в сообщении.Как отметили в театре, многие рассказывают об уникальном юморе Еремина и его способности за несколько часов объяснить систему Станиславского так, чтобы это стало понятно на всю жизнь.Театр Моссовета добавил, что у Юрия Ивановича была большая творческая биография. Отмечается, что он был в труппе Московского ТЮЗа, руководил Театром юного зрителя и Драматическим театром имени Горького в Ростове-на-Дону, был главным режиссером Центрального академического театра Армии, главным режиссером Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени А.П. Чехова. Театр Моссовета, в который он пришел в 2000 году, стал "его домом на долгие годы", подчеркнули в театре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, театр, кино, россия