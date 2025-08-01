https://crimea.ria.ru/20250801/situatsiya-s-vodoy-v-simferopole---grozyat-li-stolitse-ogranicheniya-1148398333.html

Ситуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения

Ситуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Ситуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения

Ситуация с водоснабжением в Симферополе стабильная, ограничения по подаче жителей крымской столицы не ждут. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T09:16

2025-08-01T09:16

2025-08-01T09:18

радио "спутник в крыму"

михаил афанасьев

симферополь

водоснабжение

вода в крыму

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с водоснабжением в Симферополе стабильная, ограничения по подаче жителей крымской столицы не ждут. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.Ситуация с энергоснабжением также стабильная, добавил Афанасьев. По его словам, сейчас из-за жаркой погоды есть точечные аварии, однако их устраняют в оперативном порядке.По данным предприятия "Вода Крыма", самая напряженная ситуация в плане водоснабжения сейчас сложилась в части населенных пунктов Бахчисарайского района и городского округа Алушта, которые питаются из источников, мелеющих в засушливые периоды. Это приводит к изменениям графиков водоподачи населению. Для решения проблемы было принято решение о строительстве двух новых водохранилищ: Солнечногорского и Мартовского.Также наблюдается негативная тенденция в восточном регионе Крыма, где водохранилища являются безальтернативными источниками. Для решения этого вопроса в Крыму продолжают строить тракт водоподачи, который обеспечит бесперебойное водоснабжение Феодосии, Керчи и прилегающих населенных пунктов.Крым не будет испытывать дефицита питьевой воды как минимум в ближайшие год-полтора, несмотря на рост объемов ее потребления, заявлял ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе СкалистоеВ Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водоводаГде в Крыму плохое качество воды

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил афанасьев, симферополь, водоснабжение, вода в крыму, крым, новости крыма