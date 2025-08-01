Ситуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения
Ситуация с водоснабжением в Симферополе стабильная – власти
09:16 01.08.2025 (обновлено: 09:18 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с водоснабжением в Симферополе стабильная, ограничения по подаче жителей крымской столицы не ждут. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"В части обеспечения водой Симферополя ситуация стабильная. Если мы говорим о том, ждут ли нас в ближайшее время какие-то ограничения - ограничения нас не ждут", – сказал мер крымской столицы.
Ситуация с энергоснабжением также стабильная, добавил Афанасьев. По его словам, сейчас из-за жаркой погоды есть точечные аварии, однако их устраняют в оперативном порядке.
По данным предприятия "Вода Крыма", самая напряженная ситуация в плане водоснабжения сейчас сложилась в части населенных пунктов Бахчисарайского района и городского округа Алушта, которые питаются из источников, мелеющих в засушливые периоды. Это приводит к изменениям графиков водоподачи населению. Для решения проблемы было принято решение о строительстве двух новых водохранилищ: Солнечногорского и Мартовского.
Также наблюдается негативная тенденция в восточном регионе Крыма, где водохранилища являются безальтернативными источниками. Для решения этого вопроса в Крыму продолжают строить тракт водоподачи, который обеспечит бесперебойное водоснабжение Феодосии, Керчи и прилегающих населенных пунктов.
Крым не будет испытывать дефицита питьевой воды как минимум в ближайшие год-полтора, несмотря на рост объемов ее потребления, заявлял ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: