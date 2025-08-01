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Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено

Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено

Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами на Украине за неделю. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T12:08

2025-08-01T12:08

2025-08-01T12:19

новости сво

министерство обороны рф

удары по украине

украина

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.Накануне групповой удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА. Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, удары, в частности, пришлись по украинской столице.30 июля около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, украина, вооруженные силы россии, потери всу