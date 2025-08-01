Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено
Армия РФ нанесла 7 групповых ударов по военным аэродромам и складам с ракетами на Украине
12:08 01.08.2025 (обновлено: 12:19 01.08.2025)
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты управления БПЛА дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов", - сказано в сводке военного ведомства за неделю
Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.
Накануне групповой удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА. Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, удары, в частности, пришлись по украинской столице.
30 июля около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск.
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