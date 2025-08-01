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Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено
Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено
Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами на Украине за неделю. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T12:08
2025-08-01T12:19
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
украина
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.Накануне групповой удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА. Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, удары, в частности, пришлись по украинской столице.30 июля около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, украина, вооруженные силы россии, потери всу
Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено

Армия РФ нанесла 7 групповых ударов по военным аэродромам и складам с ракетами на Украине

12:08 01.08.2025 (обновлено: 12:19 01.08.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты управления БПЛА дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов", - сказано в сводке военного ведомства за неделю
Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.
Накануне групповой удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА. Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, удары, в частности, пришлись по украинской столице.
30 июля около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск.
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Новости СВОМинистерство обороны РФУдары по УкраинеУкраинаВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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