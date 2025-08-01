https://crimea.ria.ru/20250801/sberbank-prigotovil-seriyu-yarkikh-meropriyatiy-dlya-uchastnikov-tavridaart-1148410257.html

Сбербанк приготовил серию ярких мероприятий для участников "Таврида.АРТ"

Сбербанк приготовил серию ярких мероприятий для участников "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Сбербанк приготовил серию ярких мероприятий для участников "Таврида.АРТ"

Участники Фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который проходит в крымском арт-кластере "Таврида" с 1 по 3 августа, смогут создать арт-стену, посетить... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T14:17

2025-08-01T14:17

2025-08-01T14:06

таврида.арт

арт-кластер "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Участники Фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который проходит в крымском арт-кластере "Таврида" с 1 по 3 августа, смогут создать арт-стену, посетить творческие мастер-классы и другие мероприятия, подготовленные для них Сбербанком, сообщили в банке.Так, любители рисовать могут стать соавторами масштабной арт-стены СберГраффити и поучаствовать в мастер-классах по росписи футболок. Для тех, кто интересуется флористикой, предложат создать собственный флорариум - декоративную прозрачную капсулу с растениями.Кроме того, на площадке Сбербанка можно запечатлеть эмоции на фото с камерой мгновенной печати с использованием технологий искусственного интеллекта, создать панорамное видео 360 градусов на фоне живописных кадров полуострова.

https://crimea.ria.ru/20250801/v-sudake-zharko-startoval-festival-molodogo-iskusstva-tavridaart--1148407817.html

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2025

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