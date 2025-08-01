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Путин сделал заявление о переговорах Москвы и Киева

Путин сделал заявление о переговорах Москвы и Киева - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Путин сделал заявление о переговорах Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными и считает, что переговоры всегда востребованы и... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T14:59

2025-08-01T14:59

2025-08-01T15:06

владимир путин (политик)

переговоры

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными и считает, что переговоры всегда востребованы и важны, однако условия РФ останутся неизменными. Об этом российский лидер заявил в пятницу в Валааме по итогам неформальной встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.По его словам, Москва готова подождать, если Киев считает, что сейчас не время для дальнейших переговоров. При этом реакцию Украины на предложение о создании рабочих групп российский лидер назвал позитивной.Президент также подчеркнул, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений, но озвученные в 2024 году условия Москвы остаются неизменными. Обеспечение безопасности России он назвал основной целью в украинском вопросе.23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Как сообщил по их итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.Также Москва вновь предложила украинской стороне рассмотреть возможность объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий для того, чтобы забрать с поля боя раненых бойцов и тела погибших военных.Кроме того, российская делегация предложила Украине сформировать три рабочих группы для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств.Мединский при этом констатировал, что около 30 мирных жителей Курской области, вывезенных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой без объяснения понятной причины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), переговоры, николай лукашенко, россия, украина, политика, новости