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Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ", отметив, что проект... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T20:01
2025-08-01T20:01
2025-08-01T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ", отметив, что проект предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что у фестиваля впереди большая, насыщенная программа, встречи с признанными звездами эстрады и кино, концерты и выставки, дискуссии, театральные постановки и спортивные соревнования, а также знакомство с традициями и обычаями разных национальностей и культур.В заключение Путин пожелал добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Он традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" и ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны.На "Тавриде. АРТ" звезды выступают вместе с начинающими артистами. Для участников работают образовательные мастер‑классы и проводятся лекции. Это платформа для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), таврида.арт, арт-кластер "таврида", новости крыма, крым
Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
"Жизнеутверждающий проект": Путин поприветствовал участников фестиваля "Таврида.АРТ"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ", отметив, что проект предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ". Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что у фестиваля впереди большая, насыщенная программа, встречи с признанными звездами эстрады и кино, концерты и выставки, дискуссии, театральные постановки и спортивные соревнования, а также знакомство с традициями и обычаями разных национальностей и культур.
"Уверен, вы успеете принять участие во всех мероприятиях, ведь энергии и вдохновения вам не занимать. И, конечно, важно провести эти дни с пользой, получить новые знания и навыки, поучиться мастерству у старших и более опытных коллег", - добавил президент.
В заключение Путин пожелал добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего.
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Он традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" и ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны.
На "Тавриде. АРТ" звезды выступают вместе с начинающими артистами. Для участников работают образовательные мастер‑классы и проводятся лекции. Это платформа для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым
и радио "Спутник в Крыму"
выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
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