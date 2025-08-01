https://crimea.ria.ru/20250801/putin-peredal-privet-uchastnikam-festivalya-tavridaart-1148429280.html

Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ"

Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ"

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ", отметив, что проект... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T20:01

2025-08-01T20:01

2025-08-01T20:01

владимир путин (политик)

таврида.арт

арт-кластер "таврида"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ", отметив, что проект предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что у фестиваля впереди большая, насыщенная программа, встречи с признанными звездами эстрады и кино, концерты и выставки, дискуссии, театральные постановки и спортивные соревнования, а также знакомство с традициями и обычаями разных национальностей и культур.В заключение Путин пожелал добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Он традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" и ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны.На "Тавриде. АРТ" звезды выступают вместе с начинающими артистами. Для участников работают образовательные мастер‑классы и проводятся лекции. Это платформа для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), таврида.арт, арт-кластер "таврида", новости крыма, крым