https://crimea.ria.ru/20250801/povyshenie-pensiy-i-svoboda-ot-sms-rassylok-chto-zhdet-rossiyan-v-avguste-1148356471.html

Повышение пенсий и свобода от СМС-рассылок: что ждет россиян в августе

Повышение пенсий и свобода от СМС-рассылок: что ждет россиян в августе - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Повышение пенсий и свобода от СМС-рассылок: что ждет россиян в августе

С 1 августа работающим пенсионерам в России пересчитают пенсии, некоторые семьи с детьми смогут получить больше денег, абоненты операторов мобильной связи... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T06:03

2025-08-01T06:03

2025-08-01T06:03

закон и право

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. С 1 августа работающим пенсионерам в России пересчитают пенсии, некоторые семьи с детьми смогут получить больше денег, абоненты операторов мобильной связи смогут отказаться от СМС-рассылок, а колбасы в магазинах станут безопаснее.Главные законодательные новшества финального летнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Социальный фондСтраховые пенсии россиян с августа пересчитают с учетом сведений индивидуального учета в системе обязательного пенсионного и социального страхования. Повышение касается всех работающих пенсионеров и произойдет автоматически. Исходя из действующей стоимости одного пенсионного балла в 145,69 рублей и лимита в три балла за один рабочий год, максимальный прирост к выплатам составит 437, 07 рублей.Также каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в июне, в июле прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.Детские деньгиC 1 августа некоторые семьи могут рассчитывать на повышение единого пособия на детей. Это касается семей, где финансовое положение родителей ухудшилось. Изменения затронут только тех, у кого в августе подошел срок и требуется продлить выплату единого ежемесячного пособия, назначенного в прошлом году.В целом такие выплаты полагаются малообеспеченным беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки, родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет со среднедушевым доходом семьи не выше регионального прожиточного минимума на душу населения на дату обращения за пособием.Со 2 августа в РФ актуализируют порядок получения выписки о размере материнского капитала. Теперь запросить документ можно из Единой платформы в социальной сфере вместо федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки.Высшее образование5 августа завершится основной этап зачисления в вузы. Конкурсные списки для бюджетников опубликованы 27 июля, теперь нужно успеть представить согласие на зачисление в рамках основного этапа поступления. Приказы о зачислении опубликуют 6-7 августа.По дополнительному этапу даты другие – 9-11 августа. В случае поступления на бюджет в магистратуру согласие на зачисление подается до 24 августа в рамках основного этапа и до 26 числа – дополнительного.За рулемС 1 августа в России расширяется перечень транспорта, подпадающего под утилизационный сбор. Теперь в список включат машины и седельные тягачи массой свыше 20 тонн, в том числе автосамосвалы и автофургоны.Но есть и хорошая новость: качество связи на автодорогах должно улучшиться, поскольку с 3 числа на трассах разрешат прокладывать линии и строить сооружения связи.Честное качествоЕще с 1 числа в России стартует эксперимент по маркировке мясных изделий, включая колбасы, субпродукты и изделия из мясного жира в потребительской упаковке. Кроме того, промаркируют отдельные виды продукции быстрого приготовления, упакованные изделия из муки, круп, меда.С 18 августа маркировка появился на хозяйственных и санитарно-гигиенических изделиях, туалетных принадлежностях – от маникюрных наборов до помазков для бритья и зубной нити.Пока эксперименты добровольные. Но в 2026 году маркировка станет обязательной. Такие меры нужны, чтобы сделать товары безопаснее для конечного потребителя и исключить нелегальную продукцию на прилавках.Еще безопаснее станут детские игрушки: их впервые системно классифицируют по возрастным группам, видам деятельности и материалам изготовления, новый обязательный госстандарт предписывает указывать гигиенические, травматические, химические и пожарные риски.И другие изменения:… для абонентов сотовой связи: с 1 августа россияне смогут отказаться от СМС-рассылки. Отказ можно будет выразить лично, в личном кабинете у оператора связи или в приложении. Оператор будет обязан остановить рассылку уже на следующий день после подачи заявления.…для юных клиентов банков: открыть банковский счет несовершеннолетним от 14 до 18 лет теперь нельзя без согласия родителей, усыновителей или попечителя. Исключение – случаи, когда ребенок приобрел полную дееспособность, например, вступил в брак или прошел процедуру эмансипации с 16 лет.…для сотрудников IT-компаний: с 6 августа заканчивается срок подачи заявок на отсрочку от армии для сотрудников ИТ-компаний. Заявку до указанного срока необходимо подать через "Госуслуги".….против вандалов: с 3 августа за осквернение воинских мемориалов будут наказывать штрафом до трех миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы до трех лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХВ Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентовГосдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, общество, россия, новости