https://crimea.ria.ru/20250801/posle-izbieniya-shkolnitsy-v-krymu-bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-1148430599.html

После избиения школьницы в Крыму Бастрыкин поручил возбудить дело

После избиения школьницы в Крыму Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 01.08.2025

После избиения школьницы в Крыму Бастрыкин поручил возбудить дело

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы в Джанкое. Об... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T21:11

2025-08-01T21:11

2025-08-01T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы в Джанкое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее прокуратура Крыма сообщила, что в Джанкое школьница избила свою сверстницу, а две ее знакомые снимали это на видео. По факту инцидента организована проверка о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.По данному факту Главное следственное управление РФ по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и " халатность".В начале года в Ялте группа подростков избила ученика одной из школ. По данному факту началась проверка по статье уголовного кодекса России об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил процесс на личный контроль.В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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