Одна била, двое снимали: в Джанкое школьница избила сверстницу
В Джанкое 14-летняя школьница избила сверстницу
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Джанкое школьница избила свою сверстницу, а две ее знакомые снимали это на видео. По факту инцидента организована проверка о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Отмечается, что видео инцидента появилось в соцсетях.
"На размещенной видеозаписи подросток применяет насилие в отношении 14-летней девочки, еще две девочки осуществляют видеозапись происходящего. В настоящее время установлены два участника конфликта, все обстоятельства выясняются. Семьи несовершеннолетних на учетах не состоят", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил установить обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних.
"Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка действиям подростков, снимавших данное видео, обстановке в их семьях, воспитательному и образовательному процессу в учебных заведениях, где обучаются несовершеннолетние", - добавили в пресс-службе СК.
Ход установления обстоятельств и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре и СК.
В начале года в Ялте группа подростков избила ученика одной из школ. По данному факту началась проверка по статье уголовного кодекса России об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил процесс на личный контроль.
В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.