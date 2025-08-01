https://crimea.ria.ru/20250801/odna-bila-dvoe-snimali-v-dzhankoe-shkolnitsa-izbila-sverstnitsu-1148413257.html

Одна била, двое снимали: в Джанкое школьница избила сверстницу

Одна била, двое снимали: в Джанкое школьница избила сверстницу - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Одна била, двое снимали: в Джанкое школьница избила сверстницу

В Джанкое школьница избила свою сверстницу, а две ее знакомые снимали это на видео. По факту инцидента организована проверка о хулиганстве и умышленном... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T15:14

2025-08-01T15:14

2025-08-01T15:14

крым

джанкой

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Джанкое школьница избила свою сверстницу, а две ее знакомые снимали это на видео. По факту инцидента организована проверка о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что видео инцидента появилось в соцсетях. Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил установить обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних.Ход установления обстоятельств и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре и СК.В начале года в Ялте группа подростков избила ученика одной из школ. По данному факту началась проверка по статье уголовного кодекса России об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил процесс на личный контроль.В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, дети, новости крыма