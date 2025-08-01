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Новости СВО: стали известны потери Киева за неделю

Новости СВО: стали известны потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Новости СВО: стали известны потери Киева за неделю

Киев потерял за неделю более восьми тысяч боевиков, а также бронемашины, орудия полевой артиллерии и другие технику и вооружения. Кроме того, российские военные РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T13:50

2025-08-01T13:50

2025-08-01T13:50

новости сво

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потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Киев потерял за неделю более восьми тысяч боевиков, а также бронемашины, орудия полевой артиллерии и другие технику и вооружения. Кроме того, российские военные освободили семь населенных пунктов. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В течение недели подразделения группировки войск "Север" уничтожили 1245 боевиков ВСУ, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, 26 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 1630 человек, десять боевых бронированных машин, 88 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 48 складов боеприпасов, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы."Южная" группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила город Часов Яр. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1300 солдат, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группы "Центр" продолжали наступательные действия в Донбассе и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка. Ликвидированы 2875 украинских боевиков, два танка, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободила населенные пункты Зеленый Гай, Малиевка и Темировка. Потери ВСУ составили свыше 1410 неонацистов, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Днепра" уничтожили более 420 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.Средства ПВО за неделю сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три чешских реактивных снаряда системы залпового огня Vampire, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 1446 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 848 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 407 танков и других боевых бронированных машины, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 065 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 982 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской областиСемь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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