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Над Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Над Черным морем сбили беспилотники
Над Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Над Черным морем сбили беспилотники
Российская ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников за ночь, в том числе пять – над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны утром... РИА Новости Крым, 01.08.2025
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников за ночь, в том числе пять – над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны утром в пятницу."В течение прошедшей ночи с 23.30 31 июля до 04.10 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаках БПЛА на Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы. В результате падения обломков повреждены жиле дома.Накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь беспилотников сбили над КрымомАтака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов
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пво, министерство обороны рф, черное море, азовское море, атаки всу, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Над Черным морем сбили беспилотники

Над Черным морем и шестью регионами России уничтожили 60 беспилотников

07:21 01.08.2025 (обновлено: 07:40 01.08.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников за ночь, в том числе пять – над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны утром в пятницу.
"В течение прошедшей ночи с 23.30 31 июля до 04.10 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.
По данным оборонного ведомства, 31 вражеский дрон сбит над территорией Белгородской области, 12 – над Ростовской областью, пять – над Краснодарским краем, четыре – над акваторией Черного моря, три – над Воронежской, по два – над Липецкой и Тульской областями, один – над Азовским морем.
Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаках БПЛА на Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы. В результате падения обломков повреждены жиле дома.
Накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
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