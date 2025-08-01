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Над Черным морем сбили беспилотники

Над Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Над Черным морем сбили беспилотники

Российская ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников за ночь, в том числе пять – над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны утром... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T07:21

2025-08-01T07:21

2025-08-01T07:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников за ночь, в том числе пять – над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны утром в пятницу."В течение прошедшей ночи с 23.30 31 июля до 04.10 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаках БПЛА на Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы. В результате падения обломков повреждены жиле дома.Накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь беспилотников сбили над КрымомАтака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов

черное море

азовское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, черное море, азовское море, атаки всу, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность