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На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов
На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.08.2025
На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на двух полигонах Ленинского района Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T10:25
2025-08-01T10:17
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новости крыма
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на двух полигонах Ленинского района Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом предупредили в районной администрации.Жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанных территорий.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыДва сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, великая отечественная война
На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов

В Ленинском районе Крыма 1 августа на полигонах произведут подрыв боеприпасов

10:25 01.08.2025
 
© МЧС СевастополяУничтожение боеприпасов
Уничтожение боеприпасов
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на двух полигонах Ленинского района Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом предупредили в районной администрации.
"1 августа во второй половине дня на Багеровском полигоне, а также на территории Войковского сельского поселения, в 4-х км севернее от села Бондаренково, планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанных территорий.
Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
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КрымНовости КрымаЛенинский районУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуВеликая Отечественная война
 
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