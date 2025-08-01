https://crimea.ria.ru/20250801/na-vostoke-kryma-proizvedut-podryv-boepripasov--1148399608.html
На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов
На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.08.2025
На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на двух полигонах Ленинского района Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T10:25
2025-08-01T10:25
2025-08-01T10:17
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ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на двух полигонах Ленинского района Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом предупредили в районной администрации.Жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанных территорий.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыДва сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, великая отечественная война
На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов
В Ленинском районе Крыма 1 августа на полигонах произведут подрыв боеприпасов