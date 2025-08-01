https://crimea.ria.ru/20250801/na-kubani-16-letniy-voditel-oprokinul-avto-s-dorogi--pogib-podrostok-1148398139.html

На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток

На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток - РИА Новости Крым, 01.08.2025

На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток

14-летний подросток погиб в аварии на Кубани. Как сообщили в УМВД по Краснодарскому краю, он ехал в авто, которым управлял 16-летний водитель. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T08:54

2025-08-01T08:54

2025-08-01T08:54

кубань

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. 14-летний подросток погиб в аварии на Кубани. Как сообщили в УМВД по Краснодарскому краю, он ехал в авто, которым управлял 16-летний водитель.Отмечается, что ДТП произошло 1 августа в 3:10 на полевой дороге в станице Новотитаровской в Динском районе.16 июля смертельная авария произошла на автодороге Азовское-Стефановка в Джанкойском районе Крыма. В столкновении с иномаркой погиб пассажир мопеда и травмирован его 13-летний водитель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, дети, новости