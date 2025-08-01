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На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток - РИА Новости Крым, 01.08.2025
На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
14-летний подросток погиб в аварии на Кубани. Как сообщили в УМВД по Краснодарскому краю, он ехал в авто, которым управлял 16-летний водитель. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T08:54
2025-08-01T08:54
2025-08-01T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. 14-летний подросток погиб в аварии на Кубани. Как сообщили в УМВД по Краснодарскому краю, он ехал в авто, которым управлял 16-летний водитель.Отмечается, что ДТП произошло 1 августа в 3:10 на полевой дороге в станице Новотитаровской в Динском районе.16 июля смертельная авария произошла на автодороге Азовское-Стефановка в Джанкойском районе Крыма. В столкновении с иномаркой погиб пассажир мопеда и травмирован его 13-летний водитель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, дети, новости
На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
На Кубани 14-летний подросток погиб в ДТП по вине 16-летнего водителя авто