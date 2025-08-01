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На Камчатке произошло новое сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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На Камчатке произошло новое сильное землетрясение
На Камчатке произошло новое сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 01.08.2025
На Камчатке произошло новое сильное землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T22:02
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камчатка
землетрясение
новости
сейсмология
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки. Серия афтершоков продолжается до сих пор - примерно раз в 5-10 минут ученые регистрируют подземные точки магнтитудой от 4 до 6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясенияВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250801/kamchatku-prodolzhaet-tryasti--za-sutki-proizoshlo-120-aftershokov-1148397769.html
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камчатка, землетрясение, новости, сейсмология, россия
На Камчатке произошло новое сильное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.4

22:02 01.08.2025 (обновлено: 22:10 01.08.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
"Очаг залегал на глубине 38 км. Эпицентр располагался в 203 км от Северо-Курильска", - говорится в сообщении.
Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки. Серия афтершоков продолжается до сих пор - примерно раз в 5-10 минут ученые регистрируют подземные точки магнтитудой от 4 до 6.
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