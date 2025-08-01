https://crimea.ria.ru/20250801/na-kamchatke-proizoshlo-novoe-silnoe-zemletryasenie-1148430916.html

На Камчатке произошло новое сильное землетрясение

На Камчатке произошло новое сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 01.08.2025

На Камчатке произошло новое сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T22:02

2025-08-01T22:02

2025-08-01T22:10

камчатка

землетрясение

новости

сейсмология

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки. Серия афтершоков продолжается до сих пор - примерно раз в 5-10 минут ученые регистрируют подземные точки магнтитудой от 4 до 6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясенияВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250801/kamchatku-prodolzhaet-tryasti--za-sutki-proizoshlo-120-aftershokov-1148397769.html

камчатка

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, землетрясение, новости, сейсмология, россия