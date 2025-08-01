https://crimea.ria.ru/20250801/muzhchina-i-podrostok-pogibli-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-drona-vsu-1148428867.html
Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T19:32
2025-08-01T19:32
2025-08-01T19:32
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327035_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_78127bb9f024c5f72aed09bca2b64fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. "Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - подчеркнул он.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327035_15:0:1455:1080_1920x0_80_0_0_a0c3e0c1a01f3aa6fadb0af092e5982b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, белгородская область
Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ - Гладков