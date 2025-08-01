https://crimea.ria.ru/20250801/muzhchina-i-podrostok-pogibli-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-drona-vsu-1148428867.html

Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T19:32

2025-08-01T19:32

2025-08-01T19:32

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. "Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - подчеркнул он.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, белгородская область