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Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T19:32
2025-08-01T19:32
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. "Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - подчеркнул он.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, белгородская область
Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ - Гладков

19:32 01.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе поселка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. "Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - подчеркнул он.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
Вячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской областиБелгородская область
 
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