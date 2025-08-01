Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно
Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно - перечень расширили
17:57 01.08.2025 (обновлено: 17:58 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный прокат детских товаров для малышей до полутора лет. Это часть нацпроекта "Семья". Об этом сказано на официальном сайте правительства города-героя.
"В Севастополе расширили перечень категорий людей, которые могут брать напрокат предметы первой необходимости для малышей до полутора лет", – сказано в сообщении.
В тексте уточняется, что теперь воспользоваться услугой могут не только молодые родители до 35 лет, но и семьи без возрастных ограничений, включая семьи участников СВО, опекунов и приемных родителей.
В ассортименте пунктов проката – 15 видов детских товаров – от автокресел и колясок до видеонянь и развивающих ковриков, уточнили в правительстве города.
"Предметы первой необходимости предоставляются во временное пользование сроком до 6 месяцев. В случае нуждаемости заявителя в дальнейшем целевом использовании предметов первой необходимости срок договора может быть продлен не более чем на 6 месяцев", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, могут получить соцпособие на полгода.
Кроме того, президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт государственной поддержки многодетных семей, а также проверить региональные программы повышения рождаемости на эффективность.
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