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Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно
Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно
В Севастополе расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный прокат детских товаров для малышей до полутора лет. Это часть нацпроекта... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T17:57
2025-08-01T17:58
севастополь
дети
семья
правительство севастополя
новости севастополя
крым
нацпроект "семья"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный прокат детских товаров для малышей до полутора лет. Это часть нацпроекта "Семья". Об этом сказано на официальном сайте правительства города-героя.В тексте уточняется, что теперь воспользоваться услугой могут не только молодые родители до 35 лет, но и семьи без возрастных ограничений, включая семьи участников СВО, опекунов и приемных родителей.В ассортименте пунктов проката – 15 видов детских товаров – от автокресел и колясок до видеонянь и развивающих ковриков, уточнили в правительстве города.Ранее сообщалось, что в Севастополе малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, могут получить соцпособие на полгода.Кроме того, президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт государственной поддержки многодетных семей, а также проверить региональные программы повышения рождаемости на эффективность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталуПервая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей
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севастополь, дети, семья, правительство севастополя, новости севастополя, крым, нацпроект "семья"
Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно

Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно - перечень расширили

17:57 01.08.2025 (обновлено: 17:58 01.08.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный прокат детских товаров для малышей до полутора лет. Это часть нацпроекта "Семья". Об этом сказано на официальном сайте правительства города-героя.
"В Севастополе расширили перечень категорий людей, которые могут брать напрокат предметы первой необходимости для малышей до полутора лет", – сказано в сообщении.
В тексте уточняется, что теперь воспользоваться услугой могут не только молодые родители до 35 лет, но и семьи без возрастных ограничений, включая семьи участников СВО, опекунов и приемных родителей.
В ассортименте пунктов проката – 15 видов детских товаров – от автокресел и колясок до видеонянь и развивающих ковриков, уточнили в правительстве города.
"Предметы первой необходимости предоставляются во временное пользование сроком до 6 месяцев. В случае нуждаемости заявителя в дальнейшем целевом использовании предметов первой необходимости срок договора может быть продлен не более чем на 6 месяцев", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, могут получить соцпособие на полгода.
Кроме того, президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт государственной поддержки многодетных семей, а также проверить региональные программы повышения рождаемости на эффективность.
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СевастопольдетисемьяПравительство СевастополяНовости СевастополяКрымНацпроект "Семья"
 
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