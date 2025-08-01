https://crimea.ria.ru/20250801/kto-v-sevastopole-mozhet-vzyat-tovary-dlya-malyshey-v-prokat-besplatno-1148422893.html

Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно

Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно

В Севастополе расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный прокат детских товаров для малышей до полутора лет. Это часть нацпроекта... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T17:57

2025-08-01T17:57

2025-08-01T17:58

севастополь

дети

семья

правительство севастополя

новости севастополя

крым

нацпроект "семья"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный прокат детских товаров для малышей до полутора лет. Это часть нацпроекта "Семья". Об этом сказано на официальном сайте правительства города-героя.В тексте уточняется, что теперь воспользоваться услугой могут не только молодые родители до 35 лет, но и семьи без возрастных ограничений, включая семьи участников СВО, опекунов и приемных родителей.В ассортименте пунктов проката – 15 видов детских товаров – от автокресел и колясок до видеонянь и развивающих ковриков, уточнили в правительстве города.Ранее сообщалось, что в Севастополе малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, могут получить соцпособие на полгода.Кроме того, президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт государственной поддержки многодетных семей, а также проверить региональные программы повышения рождаемости на эффективность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталуПервая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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