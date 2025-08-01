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Крыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрд

Крыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрд - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Крыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрд

Минфин России списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам, включая Республику Крым, на сумму 58,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T18:03

2025-08-01T18:03

2025-08-01T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Минфин России списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам, включая Республику Крым, на сумму 58,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.В список, помимо Крыма, вошли также Адыгея, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Северная Осетия, Тыва, Алтайский, Забайкальский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский край, Архангельская, Брянская, Калужская, Курганская, Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ярославская и Еврейская автономная области.Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы, отметили в Минфине.Среди них реализация мероприятий в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, поддержка компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами, реализация новых инвестиционных проектов и развитие опорных населенных пунктов, осуществление мер социальной поддержки участников СВО и их семей, реализация национальных проектов.Всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 млрд рублей, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым потратил 117 млрд рублей за полгода – на что ушли деньгиСколько заработал Крым за полгодаВ Севастополе пересчитали бюджет – куда направят деньги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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