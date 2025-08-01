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Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
На Крымском мосту сейчас проезда ждут 1110 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T07:18
2025-08-01T07:18
ситуация на дорогах крыма
крым
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас проезда ждут 1110 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи в двухчасовом заторе своей очереди на проезд ожидают 440 машин. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очередиВ Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы

Крымский мост сейчас – утром в пятницу в пробке стоят 1110 авто с обеих сторон

07:18 01.08.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас проезда ждут 1110 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 7 часов.
Со стороны Керчи в двухчасовом заторе своей очереди на проезд ожидают 440 машин.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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