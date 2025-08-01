https://crimea.ria.ru/20250801/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-pyatnitsy-1148397245.html

Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы

Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы

На Крымском мосту сейчас проезда ждут 1110 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T07:18

2025-08-01T07:18

2025-08-01T07:18

ситуация на дорогах крыма

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас проезда ждут 1110 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи в двухчасовом заторе своей очереди на проезд ожидают 440 машин. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очередиВ Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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