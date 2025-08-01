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Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания

Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания

На Крымском мосту сейчас проезда ждут более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T10:30

2025-08-01T10:30

2025-08-01T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас проезда ждут более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди на мосту начали формироваться в ночь на пятницу. В час ночи досмотра ожидали 55 машин со стороны Керчи. Позже количество транспорта, следующего через мост, выросло в разы. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания. Кроме того, с обеих сторон моста волонтеры раздают питьевую воду.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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