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Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания
Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания
На Крымском мосту сейчас проезда ждут более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T10:30
2025-08-01T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас проезда ждут более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди на мосту начали формироваться в ночь на пятницу. В час ночи досмотра ожидали 55 машин со стороны Керчи. Позже количество транспорта, следующего через мост, выросло в разы. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания. Кроме того, с обеих сторон моста волонтеры раздают питьевую воду.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания

Крымский мост сейчас работает штатно – очереди насчитывают 1704 авто

10:30 01.08.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас проезда ждут более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"П состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1055 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 649 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Очереди на мосту начали формироваться в ночь на пятницу. В час ночи досмотра ожидали 55 машин со стороны Керчи. Позже количество транспорта, следующего через мост, выросло в разы.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания. Кроме того, с обеих сторон моста волонтеры раздают питьевую воду.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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