https://crimea.ria.ru/20250801/krym-prodolzhaet-goret-ocherednoy--prirodnyy-pozhar-lokalizovali-na-20-ga-1148430225.html

Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га

Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га

Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма на площади 20 гектаров, для ликвидации пожара приводится в готовность авиация МЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T20:56

2025-08-01T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма на площади 20 гектаров, для ликвидации пожара приводится в готовность авиация МЧС. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.На месте работает группировка МЧС России, лесоохотничьего хозяйства, волонтеры. Также привлечена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым, беспилотники. Кроме того, проводится в готовность авиация МЧС России, уточнили в ведомстве.Всего для ликвидации происшествия привлечено 89 человек и 23 единицы техники.В пятницу главное управление МЧС России по Крыму сообщило о ликвидации пожара в феодосийском поселке Орджоникидзе. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.Также в пятницу огнеборцы и волонтеры потушили природный пожар в селе Солнечногорское в Алуште.В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьКрым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕОВ Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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