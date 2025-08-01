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Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га
Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га
Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма на площади 20 гектаров, для ликвидации пожара приводится в готовность авиация МЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T20:56
2025-08-01T21:01
пожар
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происшествия
пожароопасный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма на площади 20 гектаров, для ликвидации пожара приводится в готовность авиация МЧС. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.На месте работает группировка МЧС России, лесоохотничьего хозяйства, волонтеры. Также привлечена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым, беспилотники. Кроме того, проводится в готовность авиация МЧС России, уточнили в ведомстве.Всего для ликвидации происшествия привлечено 89 человек и 23 единицы техники.В пятницу главное управление МЧС России по Крыму сообщило о ликвидации пожара в феодосийском поселке Орджоникидзе. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.Также в пятницу огнеборцы и волонтеры потушили природный пожар в селе Солнечногорское в Алуште.В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьКрым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕОВ Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га

В Белогорском районе Крыма локализовали ландшафтный пожар на площади 20 гектаров

20:56 01.08.2025 (обновлено: 21:01 01.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение ландшафтного пожара в Белогорском районе Крыма
Тушение ландшафтного пожара в Белогорском районе Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма на площади 20 гектаров, для ликвидации пожара приводится в готовность авиация МЧС. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Вблизи села Зеленогорское произошло возгорание сухой растительности на открытой территории. Из-за ветровой нагрузки площадь пожара составила 20 га", - говорится в сообщении.
На месте работает группировка МЧС России, лесоохотничьего хозяйства, волонтеры. Также привлечена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым, беспилотники. Кроме того, проводится в готовность авиация МЧС России, уточнили в ведомстве.
Всего для ликвидации происшествия привлечено 89 человек и 23 единицы техники.
В пятницу главное управление МЧС России по Крыму сообщило о ликвидации пожара в феодосийском поселке Орджоникидзе. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.
Также в пятницу огнеборцы и волонтеры потушили природный пожар в селе Солнечногорское в Алуште.
В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.
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ПожарКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожароопасный сезон в Крыму
 
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