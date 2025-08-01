Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га
В Белогорском районе Крыма локализовали ландшафтный пожар на площади 20 гектаров
20:56 01.08.2025 (обновлено: 21:01 01.08.2025)
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение ландшафтного пожара в Белогорском районе Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма на площади 20 гектаров, для ликвидации пожара приводится в готовность авиация МЧС. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Вблизи села Зеленогорское произошло возгорание сухой растительности на открытой территории. Из-за ветровой нагрузки площадь пожара составила 20 га", - говорится в сообщении.
На месте работает группировка МЧС России, лесоохотничьего хозяйства, волонтеры. Также привлечена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым, беспилотники. Кроме того, проводится в готовность авиация МЧС России, уточнили в ведомстве.
Всего для ликвидации происшествия привлечено 89 человек и 23 единицы техники.
В пятницу главное управление МЧС России по Крыму сообщило о ликвидации пожара в феодосийском поселке Орджоникидзе. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.
Также в пятницу огнеборцы и волонтеры потушили природный пожар в селе Солнечногорское в Алуште.
В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: