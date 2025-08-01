https://crimea.ria.ru/20250801/korabl-crew-dragon-s-platonovym-na-bortu-otpravilsya-k-mks-1148428074.html

Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС

Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС

Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T18:56

2025-08-01T18:56

2025-08-01T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде, сообщает РИА Новости.Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon.Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, но из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки.В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований).Запуск проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, роскосмос, космос, новости, мкс