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Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС
Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС
Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде, сообщает РИА Новости.Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon.Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, но из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки.В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований).Запуск проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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наса, роскосмос, космос, новости, мкс
Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым на борту стартовал к МКС из Флориды

18:56 01.08.2025 (обновлено: 19:07 01.08.2025)
 
© РоскосмосПо сообщению NASA, старт пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 отложен
По сообщению NASA, старт пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 отложен
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде, сообщает РИА Новости.
Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon.
Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, но из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки.
В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований).
Запуск проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.
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