https://crimea.ria.ru/20250801/konflikt-na-ukraine-i-oreshnik-glavnoe-so-vstrechi-putina-i-lukashenko-1148415493.html

Конфликт на Украине и "Орешник": главное со встречи Путина и Лукашенко

Конфликт на Украине и "Орешник": главное со встречи Путина и Лукашенко - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Конфликт на Украине и "Орешник": главное со встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу и переговоры на острове Валаам, а также ответили на... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T15:59

2025-08-01T15:59

2025-08-01T16:09

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу и переговоры на острове Валаам, а также ответили на вопросы журналистов. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также ход специальной военной операции, урегулирование украинского конфликта и другие вопросы.Основные заявления лидеров РФ и Белоруссии – в подборке РИА Новости Крым.Ход специальной военной операцииВладимир Путин отметил, что российские войска наступают во всей линии боевого соприкосновения: в приграничной зоне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он сообщил, что накануне несколько раз обсуждал вопросы, связанные с ходом СВО, с министром обороны и начальником Генштаба ВС РФ.Путин подчеркнул, что России "нужен длительный и прочный мир, на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран".Серийное производство "Орешника" и его размещение в БелоруссииГлава российского государства сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке.Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.Переговоры Москвы и КиеваГоворя об итогах третьего раунда переговоров РФ и Украины, Владимир Путин оценил их в целом положительно и добавил, что переговоры всегда важны. Он рассказал, что первая реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной и уточнил, что группы пока не заработали.Российский лидер также заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. При этом он отметил важность обсуждения гуманитарных вопросов: русского языка, независимости и достойных условий развития православной церкви, на Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного длительного, без всяких временных ограничений мира, подчеркнул глава государства.Путин также добавил, что все разочарования в переговорах возникают от избыточных ожиданий.Освобождение Часова ЯраПрезидент РФ заявил, что контроль российской армией над городом Часов Яр в ДНР был установлен несколько дней назад. При этом ВСУ пытаются контратаковать. Путин подчеркнул, что информация об освобождении города полностью соответствует действительности.В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские военные с контролем Часова Яра могут выйти на Краматорск.Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой Народной Республики, возвращает свое, а не захватывает чужое.Ультиматум президента США по УкраинеАлександр Лукашенко в ходе встречи подверг критике установку президентом США Дональдом Трампом "дедлайнов" по урегулированию конфликта на Украине."50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно", - сказал белорусский лидерОн отметил, что украинский конфликт – это "военное столкновение, и указать там не получится, тем более, ядерной державе".Президент республики добавил, что открыто сказал представителям США передать Трампу, чтобы тот "действовал аккуратно" и тогда "можно договориться".По словам Лукашенко, надо "садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были, а не бросать камни друг в друга".Ситуация вокруг антикоррупционных органов на УкраинеОценивая ситуацию на Украине вокруг антикоррупционных органов, Владимир Путин отметил, что внешние институты управления не должны навязываться ни украинскому народу, ни любому другому, поскольку это ставит государство в "унизительное состояние" и подразумевает отсутствие у него суверенитета.Он обратил внимание на то, что "во всем мире, во всех городах покрикивают, что на Украине захлестывает всех коррупцией". "Да, так и есть. Но эффективность привнесенных извне институтов нулевая", - указал Путин.По его словам, невозможно, чтобы люди избирали правительство президента, парламент и не влияли на процессы, которые происходят в обществе.Российский лидер добавил, что эффективность институтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине за 10 лет существования была нулевой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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