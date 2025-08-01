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Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым
Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым
Сильные ливни с грозами и крупным градом ожидаются в Крыму днем в воскресенье и в ночь на понедельник. На 3 и 4 августа объявлено штормовое предупреждение,... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T12:38
2025-08-01T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и крупным градом ожидаются в Крыму днем в воскресенье и в ночь на понедельник. На 3 и 4 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.В МЧС добавили, что в бассейнах отдельных рек возможны подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м, также существует угроза схода селей.В таких условиях есть большая вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, возможны подтопления территорий. Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупреждают в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым

В Крыму 3 и 4 августа ожидаются ливни с крупным градом и штормовым ветром

12:38 01.08.2025 (обновлено: 12:47 01.08.2025)
 
© РИА Новости КрымПогода
Погода - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и крупным градом ожидаются в Крыму днем в воскресенье и в ночь на понедельник. На 3 и 4 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 3 августа, ночью 4 августа в южных, центральных, восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - предупредили спасатели.
В МЧС добавили, что в бассейнах отдельных рек возможны подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м, также существует угроза схода селей.
В таких условиях есть большая вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, возможны подтопления территорий.
Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупреждают в МЧС.
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