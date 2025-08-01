https://crimea.ria.ru/20250801/grozovoy-shtorm-s-krupnym-gradom-idet-na-krym-1148406964.html

Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым

Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым

Сильные ливни с грозами и крупным градом ожидаются в Крыму днем в воскресенье и в ночь на понедельник. На 3 и 4 августа объявлено штормовое предупреждение,... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T12:38

2025-08-01T12:38

2025-08-01T12:47

штормовое предупреждение

погода в крыму

крымская погода

гу мчс рф по республике крым

крым

новости крыма

срочные новости крыма

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121355570_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3b2394360150e4a567b7c3c3281f4e1b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и крупным градом ожидаются в Крыму днем в воскресенье и в ночь на понедельник. На 3 и 4 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.В МЧС добавили, что в бассейнах отдельных рек возможны подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м, также существует угроза схода селей.В таких условиях есть большая вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, возможны подтопления территорий. Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупреждают в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность