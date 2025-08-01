Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году
В Симферополе текущие дорожные работы выполнены на 70% – мэр Афанасьев
19:28 01.08.2025 (обновлено: 19:45 01.08.2025)
© Пресс-служба правительства СевастополяДорожные работы
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запланированные на текущий год работы по текущему ремонту дорог в Симферополе выполнены на 70%. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Те дороги, которые мы делаем совместно с Минтрансом, где заказчиком выступает Служба автомобильных дорог, – это работы в рамках мероприятий по проведению текущего ремонта. То есть замена бордюрного камня, верхнего слоя асфальтового покрытия, обустройство тротуаров - у нас эти работы на 70% уже завершены", – сказал Афанасьев.
В частности, в рамках этих работ выполняется ремонт улицы в районе сквера Воинам-интернационалистам, а также по улице Семашко, где в минувшем году полностью сделана система водоотведения и до 1 сентября должны завершиться непосредственно работы по ремонту улицы, сообщил глава администрации.
"Также с "Крымавтодором" и совместно с нашим предприятием "Город" ведутся работы по ямочному ремонту. Также у нас эти работы выполнены примерно на 70% – это очень большой объем. Если считать в деньгах – порядка 170 миллионов", - рассказал мэр крымской столицы.
Он подчеркнул, что ежегодные работы по грейдированию на улицах без асфальтового покрытия в этом году уже завершены, где необходимо - произведена подсыпка. Всего в Симферополе около 300 километров таких дорог.
"Что касается работ в рамках капремонта, сейчас будем прорабатывать вопрос с Минтрансом, исходя из тех денег, которые ежегодно мы тратим на текущий ремонт дорог. Мы определимся, какую часть мы будем использовать для проектирования капитальных ремонтов и соответственно будем их делать. Пока преждевременно называть улицы. Но речь об основных транспортных артериях", – проинформировал глава администрации.
До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ, сообщал ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.
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