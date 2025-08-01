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Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году

Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году

Запланированные на текущий год работы по текущему ремонту дорог в Симферополе выполнены на 70%. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T19:28

2025-08-01T19:28

2025-08-01T19:45

радио "спутник в крыму"

михаил афанасьев

симферополь

крым

новости крыма

ремонт дорог

благоустройство

инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запланированные на текущий год работы по текущему ремонту дорог в Симферополе выполнены на 70%. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.В частности, в рамках этих работ выполняется ремонт улицы в районе сквера Воинам-интернационалистам, а также по улице Семашко, где в минувшем году полностью сделана система водоотведения и до 1 сентября должны завершиться непосредственно работы по ремонту улицы, сообщил глава администрации.Он подчеркнул, что ежегодные работы по грейдированию на улицах без асфальтового покрытия в этом году уже завершены, где необходимо - произведена подсыпка. Всего в Симферополе около 300 километров таких дорог.До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ, сообщал ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца годаНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – ЯлтаВ Севастополе до конца года обустроят Античный проспект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил афанасьев, симферополь, крым, новости крыма, ремонт дорог, благоустройство, инфраструктура