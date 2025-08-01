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Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году
Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году
Запланированные на текущий год работы по текущему ремонту дорог в Симферополе выполнены на 70%. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T19:28
2025-08-01T19:45
радио "спутник в крыму"
михаил афанасьев
симферополь
крым
новости крыма
ремонт дорог
благоустройство
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запланированные на текущий год работы по текущему ремонту дорог в Симферополе выполнены на 70%. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.В частности, в рамках этих работ выполняется ремонт улицы в районе сквера Воинам-интернационалистам, а также по улице Семашко, где в минувшем году полностью сделана система водоотведения и до 1 сентября должны завершиться непосредственно работы по ремонту улицы, сообщил глава администрации.Он подчеркнул, что ежегодные работы по грейдированию на улицах без асфальтового покрытия в этом году уже завершены, где необходимо - произведена подсыпка. Всего в Симферополе около 300 километров таких дорог.До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ, сообщал ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца годаНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – ЯлтаВ Севастополе до конца года обустроят Античный проспект
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михаил афанасьев, симферополь, крым, новости крыма, ремонт дорог, благоустройство, инфраструктура
Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году

В Симферополе текущие дорожные работы выполнены на 70% – мэр Афанасьев

19:28 01.08.2025 (обновлено: 19:45 01.08.2025)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяДорожные работы
Дорожные работы
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запланированные на текущий год работы по текущему ремонту дорог в Симферополе выполнены на 70%. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Те дороги, которые мы делаем совместно с Минтрансом, где заказчиком выступает Служба автомобильных дорог, – это работы в рамках мероприятий по проведению текущего ремонта. То есть замена бордюрного камня, верхнего слоя асфальтового покрытия, обустройство тротуаров - у нас эти работы на 70% уже завершены", – сказал Афанасьев.
В частности, в рамках этих работ выполняется ремонт улицы в районе сквера Воинам-интернационалистам, а также по улице Семашко, где в минувшем году полностью сделана система водоотведения и до 1 сентября должны завершиться непосредственно работы по ремонту улицы, сообщил глава администрации.
"Также с "Крымавтодором" и совместно с нашим предприятием "Город" ведутся работы по ямочному ремонту. Также у нас эти работы выполнены примерно на 70% – это очень большой объем. Если считать в деньгах – порядка 170 миллионов", - рассказал мэр крымской столицы.
Он подчеркнул, что ежегодные работы по грейдированию на улицах без асфальтового покрытия в этом году уже завершены, где необходимо - произведена подсыпка. Всего в Симферополе около 300 километров таких дорог.
"Что касается работ в рамках капремонта, сейчас будем прорабатывать вопрос с Минтрансом, исходя из тех денег, которые ежегодно мы тратим на текущий ремонт дорог. Мы определимся, какую часть мы будем использовать для проектирования капитальных ремонтов и соответственно будем их делать. Пока преждевременно называть улицы. Но речь об основных транспортных артериях", – проинформировал глава администрации.
До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ, сообщал ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.
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