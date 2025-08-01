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Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Жилые дома повреждены при ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. Удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому,... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T06:18
2025-08-01T06:18
2025-08-01T06:32
ростовская область
атаки всу
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Жилые дома повреждены при ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. Удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, в Новошахтинске ударной водной выбило стекла в частном доме, где живет многодетная семья. В крышу другого дома попали фрагменты БПЛА. В селе Петрушино Неклиновского района в одном частном доме повреждена внешняя стена, в другом загорелась кровля. Кроме того, вспыхнул сухостой, огонь охватил 100 "квадратов". Он уже потушен.Атаки вражеских беспилотников отражают над Ростовской областью практически каждый день. Накануне падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон". 29 июля при ночной атаке украинских боевиков на Сальск погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым11 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА в Ростовской областиНовый удар по железной дороге – в Волгоградской области остановили поезда
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ростовская область, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, происшествия, новости сво, новости
Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
В Ростовской области при атаке беспилотников ВСУ повреждены жилые дома
06:18 01.08.2025 (обновлено: 06:32 01.08.2025)