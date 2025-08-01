https://crimea.ria.ru/20250801/bespilotniki-udarili-po-rostovskoy-oblasti--povrezhdeny-zhilye-doma-1148396905.html

Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область

Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область

Жилые дома повреждены при ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. Удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому,... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T06:18

2025-08-01T06:18

2025-08-01T06:32

ростовская область

атаки всу

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

юрий слюсарь

происшествия

новости сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Жилые дома повреждены при ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. Удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, в Новошахтинске ударной водной выбило стекла в частном доме, где живет многодетная семья. В крышу другого дома попали фрагменты БПЛА. В селе Петрушино Неклиновского района в одном частном доме повреждена внешняя стена, в другом загорелась кровля. Кроме того, вспыхнул сухостой, огонь охватил 100 "квадратов". Он уже потушен.Атаки вражеских беспилотников отражают над Ростовской областью практически каждый день. Накануне падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон". 29 июля при ночной атаке украинских боевиков на Сальск погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым11 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА в Ростовской областиНовый удар по железной дороге – в Волгоградской области остановили поезда

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, происшествия, новости сво, новости