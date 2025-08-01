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Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области

Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области

Двоих детей госпитализировали в Ростовской области после ДТП на пешеходном переходе, подростков сбил автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T11:39

2025-08-01T11:39

2025-08-01T11:39

дтп

ростовская область

происшествия

госавтоинспекция ростовской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Двоих детей госпитализировали в Ростовской области после ДТП на пешеходном переходе, подростков сбил автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.По информации правоохранителей, авария произошла 31 июля примерно в 20:30 на улице Садовая в Аксае Аксайского района.В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили правоохранители.Подобный инцидент накануне произошел в Севастополе. Там водитель без прав сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подростокМотоцикл слетел с кольцевой: два человека погибли в ДТП на КубаниВ Крыму задержали более 200 пьяных водителей

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ростовская область, происшествия, госавтоинспекция ростовской области, новости