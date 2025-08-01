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Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области
Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области
Двоих детей госпитализировали в Ростовской области после ДТП на пешеходном переходе, подростков сбил автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T11:39
2025-08-01T11:39
2025-08-01T11:39
дтп
ростовская область
происшествия
госавтоинспекция ростовской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Двоих детей госпитализировали в Ростовской области после ДТП на пешеходном переходе, подростков сбил автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.По информации правоохранителей, авария произошла 31 июля примерно в 20:30 на улице Садовая в Аксае Аксайского района.В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили правоохранители.Подобный инцидент накануне произошел в Севастополе. Там водитель без прав сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подростокМотоцикл слетел с кольцевой: два человека погибли в ДТП на КубаниВ Крыму задержали более 200 пьяных водителей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дтп, ростовская область, происшествия, госавтоинспекция ростовской области, новости
Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области
В Ростовской области автобус сбил детей на пешеходном переходе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Двоих детей госпитализировали в Ростовской области после ДТП на пешеходном переходе, подростков сбил автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По информации правоохранителей, авария произошла 31 июля примерно в 20:30 на улице Садовая в Аксае Аксайского района.
"Водитель 1959 года рождения, управляя маршрутным автобусом марки ГАЗ, допустил наезд на пешеходов 2010-го и 2011-го года рождения, переходивших проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе справа налево относительно движения автомобиля", - рассказали в дорожной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили правоохранители.
Подобный инцидент накануне произошел в Севастополе. Там водитель без прав сбил 12-летнюю девочку
, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу.
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