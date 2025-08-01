Рейтинг@Mail.ru
Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250801/avtobus-sbil-dvoikh-detey-na-peshekhodnom-perekhode-v-rostovskoy-oblasti-1148403665.html
Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области
Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области
Двоих детей госпитализировали в Ростовской области после ДТП на пешеходном переходе, подростков сбил автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T11:39
2025-08-01T11:39
дтп
ростовская область
происшествия
госавтоинспекция ростовской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148403554_0:38:697:430_1920x0_80_0_0_3325047558fc27c60d1330fc65925b50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Двоих детей госпитализировали в Ростовской области после ДТП на пешеходном переходе, подростков сбил автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.По информации правоохранителей, авария произошла 31 июля примерно в 20:30 на улице Садовая в Аксае Аксайского района.В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили правоохранители.Подобный инцидент накануне произошел в Севастополе. Там водитель без прав сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подростокМотоцикл слетел с кольцевой: два человека погибли в ДТП на КубаниВ Крыму задержали более 200 пьяных водителей
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148403554_36:0:660:468_1920x0_80_0_0_ef77f56e899c6f5cfdd082640c06460d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, ростовская область, происшествия, госавтоинспекция ростовской области, новости
Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области

В Ростовской области автобус сбил детей на пешеходном переходе

11:39 01.08.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ Ростовской области автобус сбил детей на пешеходном переходе
В Ростовской области автобус сбил детей на пешеходном переходе
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Двоих детей госпитализировали в Ростовской области после ДТП на пешеходном переходе, подростков сбил автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По информации правоохранителей, авария произошла 31 июля примерно в 20:30 на улице Садовая в Аксае Аксайского района.
"Водитель 1959 года рождения, управляя маршрутным автобусом марки ГАЗ, допустил наезд на пешеходов 2010-го и 2011-го года рождения, переходивших проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе справа налево относительно движения автомобиля", - рассказали в дорожной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили правоохранители.
Подобный инцидент накануне произошел в Севастополе. Там водитель без прав сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
Мотоцикл слетел с кольцевой: два человека погибли в ДТП на Кубани
В Крыму задержали более 200 пьяных водителей
 
ДТПРостовская областьПроисшествияГосавтоинспекция Ростовской областиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ"
12:48В Большой Алуште ввели график подачи воды
12:38Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым
12:30В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
12:29Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области
12:24Стали известны подробности смертельного ДТП с подростками на Кубани
12:08Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено
12:02Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения
11:39Автобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской области
11:19В Симферополе открылась школьная ярмарка
11:05В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотников
10:42Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому
10:35Пожар возле курортного поселка в Крыму потушили на 5 тысячах "квадратов"
10:30Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания
10:25На востоке Крыма произведут подрыв боеприпасов
10:12Когда закончат благоустройство парков Симферополя
09:58ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
09:54В Севастополе закрыли рейд
09:48Житель Севастополя задержан за госизмену
09:43В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния