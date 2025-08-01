https://crimea.ria.ru/20250801/250-gektarov-kreativa-u-morya--yarkie-kadry-festivalya-tavridaart-1148419673.html
250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ"
250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025
250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ"
На фестиваль "Таврида.АРТ" в Судаке зарегистрировались более 100 тысяч человек. Это абсолютный рекорд. Фестиваль проводится уже седьмой раз, и количество... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T17:13
2025-08-01T17:13
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На фестиваль "Таврида.АРТ" в Судаке зарегистрировались более 100 тысяч человек. Это абсолютный рекорд. Фестиваль проводится уже седьмой раз, и количество участников растет с каждым годом.В этом году "Таврида.АРТ" представила новые форматы. Там появился арт-квартал для гостей с палатками — теперь любой желающий может остаться на площадке на все три дня. А для семей с детьми появилась самостоятельная детская программа.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Он традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" и ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны.На "Тавриде. АРТ" звезды выступают вместе с начинающими артистами. Для участников работают образовательные мастер‑классы и проводятся лекции. Это платформа для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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видео, таврида.арт, арт-кластер "таврида", судак, крым, новости крыма, культура, видео
250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ"
Самые яркие кадры фестиваля молодых творцов "Таврида.АРТ" в Крыму
17:13 01.08.2025 (обновлено: 18:54 01.08.2025)
На фестиваль "Таврида.АРТ" в Судаке зарегистрировались более 100 тысяч человек. Это абсолютный рекорд. Фестиваль проводится уже седьмой раз, и количество участников растет с каждым годом.
В этом году "Таврида.АРТ" представила новые форматы. Там появился арт-квартал для гостей с палатками — теперь любой желающий может остаться на площадке на все три дня. А для семей с детьми появилась самостоятельная детская программа.
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Он традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" и ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны.
На "Тавриде. АРТ" звезды выступают вместе с начинающими артистами. Для участников работают образовательные мастер‑классы и проводятся лекции. Это платформа для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым
и радио "Спутник в Крыму"
выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
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