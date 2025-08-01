https://crimea.ria.ru/20250801/250-gektarov-kreativa-u-morya--yarkie-kadry-festivalya-tavridaart-1148419673.html

250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ"

250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025

250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ"

На фестиваль "Таврида.АРТ" в Судаке зарегистрировались более 100 тысяч человек. Это абсолютный рекорд. Фестиваль проводится уже седьмой раз, и количество... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T17:13

2025-08-01T17:13

2025-08-01T18:54

видео

таврида.арт

арт-кластер "таврида"

судак

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культура

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На фестиваль "Таврида.АРТ" в Судаке зарегистрировались более 100 тысяч человек. Это абсолютный рекорд. Фестиваль проводится уже седьмой раз, и количество участников растет с каждым годом.В этом году "Таврида.АРТ" представила новые форматы. Там появился арт-квартал для гостей с палатками — теперь любой желающий может остаться на площадке на все три дня. А для семей с детьми появилась самостоятельная детская программа.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Он традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" и ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны.На "Тавриде. АРТ" звезды выступают вместе с начинающими артистами. Для участников работают образовательные мастер‑классы и проводятся лекции. Это платформа для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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