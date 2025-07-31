https://crimea.ria.ru/20250731/zhitel-kryma-poluchil-9-let-kolonii-za-denezhnyy-perevod-azovu-1148387076.html

Житель Крыма получил 9 лет колонии за денежный перевод "Азову"*

Житель Крыма получил 9 лет колонии за денежный перевод "Азову"* - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Житель Крыма получил 9 лет колонии за денежный перевод "Азову"*

Южный окружной военный суд приговорил проживавшего в Крыму украинца к девяти годам лишения свободы за финансирование запрещенной в РФ террористической... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T16:10

2025-07-31T16:10

2025-07-31T17:19

южный окружной военный суд

приговор

закон и право

крым

новости крыма

украина

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил проживавшего в Крыму украинца к девяти годам лишения свободы за финансирование запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по обвинению в финансировании терроризма. Фигурант свою вину признал в полном объеме и оказывал содействие следствию.Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мостФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный окружной военный суд, приговор, закон и право, крым, новости крыма, украина, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)