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Житель Крыма получил 9 лет колонии за денежный перевод "Азову"*
Житель Крыма получил 9 лет колонии за денежный перевод "Азову"* - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Житель Крыма получил 9 лет колонии за денежный перевод "Азову"*
Южный окружной военный суд приговорил проживавшего в Крыму украинца к девяти годам лишения свободы за финансирование запрещенной в РФ террористической... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T16:10
2025-07-31T16:10
2025-07-31T17:19
южный окружной военный суд
приговор
закон и право
крым
новости крыма
украина
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил проживавшего в Крыму украинца к девяти годам лишения свободы за финансирование запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по обвинению в финансировании терроризма. Фигурант свою вину признал в полном объеме и оказывал содействие следствию.Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мостФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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южный окружной военный суд, приговор, закон и право, крым, новости крыма, украина, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
Житель Крыма получил 9 лет колонии за денежный перевод "Азову"*
Жителя Крыма приговорили к 9 годам лишения свободы за финансирование "Азова"*
16:10 31.07.2025 (обновлено: 17:19 31.07.2025)