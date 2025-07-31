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Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР. РИА Новости Крым, 31.07.2025
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2025-07-31T22:31
часов яр
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР.Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250731/osvobozhdenie-chasova-yara--chto-eto-daet-rossiyskoy-armii-1148380258.html
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часов яр, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, донецкая народная республика (днр), новости
Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр

Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр в ДНР

22:30 31.07.2025 (обновлено: 22:31 31.07.2025)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР.
Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.
"Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Российские военные освободили Часов Яр
13:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Часов Яр – что дает освобождение города российской армии
 
Часов ЯрВладимир ЗеленскийВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости
 
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