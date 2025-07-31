https://crimea.ria.ru/20250731/zelenskiy-otkazyvaetsya-priznavat-fakt-poteri-kievom-goroda-chasov-yar-1148396011.html

Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр

Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр

Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T22:30

2025-07-31T22:30

2025-07-31T22:31

часов яр

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

украина

донецкая народная республика (днр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР.Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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часов яр

украина

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

часов яр, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, донецкая народная республика (днр), новости