https://crimea.ria.ru/20250731/zelenskiy-otkazyvaetsya-priznavat-fakt-poteri-kievom-goroda-chasov-yar-1148396011.html
Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T22:30
2025-07-31T22:30
2025-07-31T22:31
часов яр
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
украина
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР.Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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часов яр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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часов яр, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, донецкая народная республика (днр), новости
Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр в ДНР
22:30 31.07.2025 (обновлено: 22:31 31.07.2025)