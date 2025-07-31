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ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год из-за снижения ставки

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год из-за снижения ставки - РИА Новости Крым, 31.07.2025

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год из-за снижения ставки

Банк ВТБ пересмотрел свой прогноз по чистой прибыли на 2025 год, увеличив его с 430 до 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T15:36

2025-07-31T15:36

2025-07-31T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Банк ВТБ пересмотрел свой прогноз по чистой прибыли на 2025 год, увеличив его с 430 до 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Основными факторами этого решения стали снижение стоимости привлечения капитала и ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка.По словам топ-менеджера, банк является одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки, что проявляется в значительном росте прибыльности банка.Чистая прибыль ВТБ за первые шесть месяцев текущего года составила 280,4 миллиарда рублей, что на 1,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года (277,1 миллиарда рублей).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, деньги, финансы, банк