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ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год из-за снижения ставки - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год из-за снижения ставки
ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год из-за снижения ставки - РИА Новости Крым, 31.07.2025
ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год из-за снижения ставки
Банк ВТБ пересмотрел свой прогноз по чистой прибыли на 2025 год, увеличив его с 430 до 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T15:36
2025-07-31T13:47
втб
деньги
финансы
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Банк ВТБ пересмотрел свой прогноз по чистой прибыли на 2025 год, увеличив его с 430 до 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Основными факторами этого решения стали снижение стоимости привлечения капитала и ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка.По словам топ-менеджера, банк является одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки, что проявляется в значительном росте прибыльности банка.Чистая прибыль ВТБ за первые шесть месяцев текущего года составила 280,4 миллиарда рублей, что на 1,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года (277,1 миллиарда рублей).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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втб, деньги, финансы, банк

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год из-за снижения ставки

15:36 31.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Банк ВТБ пересмотрел свой прогноз по чистой прибыли на 2025 год, увеличив его с 430 до 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Основными факторами этого решения стали снижение стоимости привлечения капитала и ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка.
"Ранее мы предполагали, что ключевая ставка останется на уровне 21% в течение всего года. Однако теперь мы ожидаем дополнительных снижений, помимо уже состоявшихся двух. В связи с этим мы закладываем в прогноз среднюю ключевую ставку на уровне 19,1%", — заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
По словам топ-менеджера, банк является одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки, что проявляется в значительном росте прибыльности банка.
Чистая прибыль ВТБ за первые шесть месяцев текущего года составила 280,4 миллиарда рублей, что на 1,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года (277,1 миллиарда рублей).
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