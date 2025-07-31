https://crimea.ria.ru/20250731/voditel-bez-prav-sbil-rebenka-na-peshekhodnom-perekhode-v-sevastopole-1148389050.html

Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе

Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе

В Севастополе водитель без прав сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T17:25

2025-07-31T17:25

2025-07-31T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель без прав сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительной информации правоохранителей, ДТП произошло в четверг в 11.15 на автодороге "Севастополь - порт Камышовая бухта - бухта Казачья".В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля направлен на медицинское освидетельствование. Проводится проверка, – добавили в Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что в Севастополе при столкновении двух автомобилей пострадал 4-летний ребенок. ДТП произошло не автодороге "Подъезд к пгт Кача". Автомобиль Nissan Bassara при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Nissan Almera в котором находился ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадалиМотоцикл слетел с кольцевой: два человека погибли в ДТП на КубаниТри массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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