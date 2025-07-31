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Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе
Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе
В Севастополе водитель без прав сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T17:25
2025-07-31T17:21
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель без прав сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительной информации правоохранителей, ДТП произошло в четверг в 11.15 на автодороге "Севастополь - порт Камышовая бухта - бухта Казачья".В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля направлен на медицинское освидетельствование. Проводится проверка, – добавили в Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что в Севастополе при столкновении двух автомобилей пострадал 4-летний ребенок. ДТП произошло не автодороге "Подъезд к пгт Кача". Автомобиль Nissan Bassara при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Nissan Almera в котором находился ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадалиМотоцикл слетел с кольцевой: два человека погибли в ДТП на КубаниТри массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория
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Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе

В Севастополе водитель без прав сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

17:25 31.07.2025
 
© Полиция СевастополяВодитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе
Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель без прав сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами забрали в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
По предварительной информации правоохранителей, ДТП произошло в четверг в 11.15 на автодороге "Севастополь - порт Камышовая бухта - бухта Казачья".
"34-летний водитель автомобиля Lada Niva, не имея права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где произвел наезд на 12-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля", – сказано в сообщении.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля направлен на медицинское освидетельствование. Проводится проверка, – добавили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Севастополе при столкновении двух автомобилей пострадал 4-летний ребенок. ДТП произошло не автодороге "Подъезд к пгт Кача". Автомобиль Nissan Bassara при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Nissan Almera в котором находился ребенок.
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