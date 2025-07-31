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Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза

Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза

Объем сбережений розничных клиентов ВТБ в Республике Крым и Севастополе за первое полугодие 2025 года вырос в 2,5 раза и превысил 80 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T13:22

2025-07-31T13:22

2025-07-31T13:22

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финансы

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Объем сбережений розничных клиентов ВТБ в Республике Крым и Севастополе за первое полугодие 2025 года вырос в 2,5 раза и превысил 80 миллиардов рублей, сообщает банк.С января по июнь крымчане и севастопольцы открыли в ВТБ более 150 тысяч новых вкладов и накопительных счетов.По прогнозам аналитиков ВТБ, во второй половине года рынок сбережений продолжит расти, хотя и меньшими темпами. К концу 2025 года общий объем средств на банковских счетах россиян достигнет 67 триллионов рублей, из которых 63,5 триллиона составят рублевые депозиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, финансы, крым, новости крыма, севастополь