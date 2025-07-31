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Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза
Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза
Объем сбережений розничных клиентов ВТБ в Республике Крым и Севастополе за первое полугодие 2025 года вырос в 2,5 раза и превысил 80 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T13:22
2025-07-31T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Объем сбережений розничных клиентов ВТБ в Республике Крым и Севастополе за первое полугодие 2025 года вырос в 2,5 раза и превысил 80 миллиардов рублей, сообщает банк.С января по июнь крымчане и севастопольцы открыли в ВТБ более 150 тысяч новых вкладов и накопительных счетов.По прогнозам аналитиков ВТБ, во второй половине года рынок сбережений продолжит расти, хотя и меньшими темпами. К концу 2025 года общий объем средств на банковских счетах россиян достигнет 67 триллионов рублей, из которых 63,5 триллиона составят рублевые депозиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, финансы, крым, новости крыма, севастополь

Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза

13:22 31.07.2025
 
© Фото: банк ВТБНовая эра финансов в Крыму: ВТБ присоединил РНКБ
Новая эра финансов в Крыму: ВТБ присоединил РНКБ
© Фото: банк ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Объем сбережений розничных клиентов ВТБ в Республике Крым и Севастополе за первое полугодие 2025 года вырос в 2,5 раза и превысил 80 миллиардов рублей, сообщает банк.
С января по июнь крымчане и севастопольцы открыли в ВТБ более 150 тысяч новых вкладов и накопительных счетов.
По прогнозам аналитиков ВТБ, во второй половине года рынок сбережений продолжит расти, хотя и меньшими темпами. К концу 2025 года общий объем средств на банковских счетах россиян достигнет 67 триллионов рублей, из которых 63,5 триллиона составят рублевые депозиты.
"В первом полугодии ставки по накопительным продуктам достигли пиковых значений, это способствовало людей перекладывать средства на новый срок. Несмотря на снижение ключевой ставки, вклады остаются надежным и понятным инструментом", — приводится в сообщении комментарий управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого.
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ВТББанкФинансыКрымНовости КрымаСевастополь
 
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