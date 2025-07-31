https://crimea.ria.ru/20250731/vklady-krymchan-v-vtb-uvelichilis-v-25-raza-1148379015.html
Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза
Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза
Объем сбережений розничных клиентов ВТБ в Республике Крым и Севастополе за первое полугодие 2025 года вырос в 2,5 раза и превысил 80 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T13:22
2025-07-31T13:22
2025-07-31T13:22
втб
банк
финансы
крым
новости крыма
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147961817_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_391bce96ad4bda046d238fad42c11ffa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Объем сбережений розничных клиентов ВТБ в Республике Крым и Севастополе за первое полугодие 2025 года вырос в 2,5 раза и превысил 80 миллиардов рублей, сообщает банк.С января по июнь крымчане и севастопольцы открыли в ВТБ более 150 тысяч новых вкладов и накопительных счетов.По прогнозам аналитиков ВТБ, во второй половине года рынок сбережений продолжит расти, хотя и меньшими темпами. К концу 2025 года общий объем средств на банковских счетах россиян достигнет 67 триллионов рублей, из которых 63,5 триллиона составят рублевые депозиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147961817_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e2f870c9e5a0ac9d1642f63e9e91904c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, финансы, крым, новости крыма, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Объем сбережений розничных клиентов ВТБ в Республике Крым и Севастополе за первое полугодие 2025 года вырос в 2,5 раза и превысил 80 миллиардов рублей, сообщает банк.
С января по июнь крымчане и севастопольцы открыли в ВТБ более 150 тысяч новых вкладов и накопительных счетов.
По прогнозам аналитиков ВТБ, во второй половине года рынок сбережений продолжит расти, хотя и меньшими темпами. К концу 2025 года общий объем средств на банковских счетах россиян достигнет 67 триллионов рублей, из которых 63,5 триллиона составят рублевые депозиты.
"В первом полугодии ставки по накопительным продуктам достигли пиковых значений, это способствовало людей перекладывать средства на новый срок. Несмотря на снижение ключевой ставки, вклады остаются надежным и понятным инструментом", — приводится в сообщении комментарий управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.