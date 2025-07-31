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В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому
В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому
В Степанакерте снесли памятник известному маринисту Ивану Айвазовскому. Об этом со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха сообщает Sputnik РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T12:45
2025-07-31T12:44
нагорный карабах
иван айвазовский
памятники
азербайджан
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Степанакерте снесли памятник известному маринисту Ивану Айвазовскому. Об этом со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха сообщает Sputnik Армения.Автор памятника — скульптор Салават Щербаков, который выступил автором бюстов и памятников ряду выдающихся армян. Его работа была посвящена не только всемирно известному художнику-маринисту, но и историко-культурным связям Карабаха с армянским и мировым наследием.Как пишет агентство, снос памятника Айвазовскому — "очередное свидетельство политики по уничтожению армянского культурного присутствия в Карабахе". Иван Константинович Айвазовский - русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 летВ омском музее отреставрируют картину Айвазовского
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нагорный карабах, иван айвазовский, памятники, азербайджан, новости
В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому

Азербайджанцы снесли памятник Айвазовскому в Степанакерте - власти Карабаха

12:45 31.07.2025
 
© Sputnik АрменияПамятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в Карабахе
Памятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в Карабахе
© Sputnik Армения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Степанакерте снесли памятник известному маринисту Ивану Айвазовскому. Об этом со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха сообщает Sputnik Армения.

"В день рождения великого художника с болью приходится заявить, что памятник Айвазовскому, установленный в 2021 году, был снесен оккупационными властями Азербайджана. Это произошло после того, как в 2023 году все армянское население Карабаха было вынуждено покинуть родину в результате насильственного выселения", — говорится в заявлении.

Автор памятника — скульптор Салават Щербаков, который выступил автором бюстов и памятников ряду выдающихся армян. Его работа была посвящена не только всемирно известному художнику-маринисту, но и историко-культурным связям Карабаха с армянским и мировым наследием.
Как пишет агентство, снос памятника Айвазовскому — "очередное свидетельство политики по уничтожению армянского культурного присутствия в Карабахе".
Иван Константинович Айвазовский - русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
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Нагорный КарабахИван АйвазовскийПамятникиАзербайджанНовости
 
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