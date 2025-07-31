https://crimea.ria.ru/20250731/v-stepanakerte-snesli-pamyatnik-ayvazovskomu-1148377859.html

В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому

В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому

В Степанакерте снесли памятник известному маринисту Ивану Айвазовскому. Об этом со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха сообщает Sputnik РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T12:45

2025-07-31T12:45

2025-07-31T12:44

нагорный карабах

иван айвазовский

памятники

азербайджан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Степанакерте снесли памятник известному маринисту Ивану Айвазовскому. Об этом со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха сообщает Sputnik Армения.Автор памятника — скульптор Салават Щербаков, который выступил автором бюстов и памятников ряду выдающихся армян. Его работа была посвящена не только всемирно известному художнику-маринисту, но и историко-культурным связям Карабаха с армянским и мировым наследием.Как пишет агентство, снос памятника Айвазовскому — "очередное свидетельство политики по уничтожению армянского культурного присутствия в Карабахе". Иван Константинович Айвазовский - русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 летВ омском музее отреставрируют картину Айвазовского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, иван айвазовский, памятники, азербайджан, новости