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В Симферополе горит многоэтажка – спасен ребенок

В Симферополе горит многоэтажка – спасен ребенок - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Симферополе горит многоэтажка – спасен ребенок

Ребенок спасен на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Симферополе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T12:55

2025-07-31T12:55

2025-07-31T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Ребенок спасен на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Симферополе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По данным спасателей, о пожаре стало известно в четверг в 11:41. Отмечается, что огонь охватил квартиру в многоэтажке.Прокуратура Крыма поставила на контроль ситуацию с пожаром в многоквартирном доме.29 июля из горящего дома в селе Митяево в Саксом районе Крыма были спасены двое детей и 75-летняя женщина. Предварительная причина пожара– короткое замыкание проводки или аварийная работа электрооборудования.С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане вспыхнул пожар у железнодорожной станцииВ Феодосии произошел большой ландшафтный пожар возле кладбищаПожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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