В Симферополе горит многоэтажка – спасен ребенок
В Симферополе на пожаре в пятиэтажке спасли ребенка и эвакуировали жильцов
12:55 31.07.2025 (обновлено: 13:19 31.07.2025)
© Кадр видео из соцсетейВ Молодежном в Симферополе горит квартире в пятиэтажном доме
© Кадр видео из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Ребенок спасен на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Симферополе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
По данным спасателей, о пожаре стало известно в четверг в 11:41. Отмечается, что огонь охватил квартиру в многоэтажке.
"Менее чем за час огонь локализовали на площади 50 квадратных метров. На пожаре спасен ребенок, эвакуированы жильцы подъезда", - сказано в сообщении.
Прокуратура Крыма поставила на контроль ситуацию с пожаром в многоквартирном доме.
"Прокуратура Крыма устанавливает обстоятельства пожара в квартире на пятом этаже многоквартирного дома по улице Школьная в поселке Молодежное Симферопольского района. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
29 июля из горящего дома в селе Митяево в Саксом районе Крыма были спасены двое детей и 75-летняя женщина. Предварительная причина пожара– короткое замыкание проводки или аварийная работа электрооборудования.
С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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